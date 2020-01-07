Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока

Российская газета07:33

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 01:36

Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 12:53

«Паника постепенно переходит и к нам»: будет ли нефть дальше расти в цене и как это отразится на российском рынке

Forbesвчера в 11:17

Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Эхо Москвывчера в 11:00

Цены на нефть снизились в понедельник вечером

Московский Комсомолецвчера в 16:15

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46
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Общество

Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве

В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
RT на русском 10:25
Шоу-бизнес

Стеснение пропало: Филипп Киркоров попал впросак на Мальдивах

Комсомольская правда 07:21
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
РИА Новости 09:01
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом

Папарацци заметили британских поп-звезд Адель и Гарри Стайлса во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05 января в 19:38
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редким семейным фото

В конце декабря Брежнева поделилась фото с 10-летней дочерью и со своим мужем Константин Меладзе, а чуть позже опубликовала романтический снимок с супругом.
Вокруг ТВ 10:30
Общество

Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии

3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
РЕН ТВ 05 января в 20:37
Политика

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Lenta.ru 09:05
Авто

Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S

Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Автоновости дня 03:07
Общество

В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек

В столпотворении на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек.
Вести.Ru 05:04
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

РИА Новости 09:22
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Политика

Зариф заявил, что иранцы не боятся угроз Трампа в их адрес

Зариф отметил, что США уничтожили стабильность и подорвали безопасность в регионе.
ТАСС 09:19
Общество

В Омске детям подарили конфеты с Путиным

Рамблер 09:06
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Экономика

Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России

Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
ForPost 09:26
Здоровье

Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России

Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Кавказский узел вчера в 08:08
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Автоспорт

Дакар 2020: обзор 3-его этапа от команды «КАМАЗ-Мастер»

Третий этап международного ралли-марафона "Дакар-2020" в Саудовской Аравии прошел во вторник, 7 января, по маршруту Неом – Неом.
WRC Info 10:18
Общество

Илон Маск станцевал на заводе в Китае

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Газета.Ru 09:55
Кино

Начались съемки нового «Бэтмена»

Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Телепрограмма вчера в 04:52
Происшествия

В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка

РИА Новости 10:39
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Политика

Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией

Как отмечается, на совете затронута тема подготовки к 75-летию годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим и «задачи исторической политики в контексте польско-российских отношений».
RT на русском 09:36
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в Курске

2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. Ранее, 7 декабря, хлопок газа произошел в Тюмени.
РБК 09:27
Кино

«Джокер» стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA).
ТАСС 05:08
Хоккей

Леонид Вайсфельд: «Не покидает ощущение, что сборная России не реализовала себя. Смотрелись предпочтительнее канадцев»

Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд высказался об итогах молодежного чемпионата мира-2020.
Sports.ru 10:56
Космос

Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Росбалт 10:40
Политика

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Вечерняя Москва вчера в 22:54
Финансы

Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд

Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).
Profinance.ru 05:52
Футбол

Точилин после праздников обсудит с Ротенбергом свое будущее в ФК «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что после новогодних праздников обсудит с президентом клуба Борисом Ротенбергом свое будущее в команде.
Bookmaker-ratings.ru 06:49
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