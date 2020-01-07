Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Цены на нефть снизились в понедельник вечером

Московский Комсомолецвчера в 16:15

«Отключился от финансовой действительности». Заметили ли отдыхающие бизнесмены рост рубля на фоне новостей?

BFM.ru05 января в 06:39

«Паника постепенно переходит и к нам»: будет ли нефть дальше расти в цене и как это отразится на российском рынке

Forbesвчера в 11:17

Цены на нефть растут на новостях из Ближневосточного региона

Эхо Москвывчера в 13:30

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 01:36

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46

Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 12:53
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:34, Ашберн
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В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже

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Белоруссия поддержала США в конфликте с Ираном

Белоруссия поддержала США против Ирака и Ирана.
Avia.pro вчера в 21:12
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Вратарь Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Красная весна 03:16
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Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru вчера в 05:32
Гаджеты

Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов

Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.
News.ru вчера в 20:08
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК вчера в 07:10
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
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Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитатапо агентству Mehr).
РБК 03:16
Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Российская газета вчера в 03:51
Путешествия

Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Газета.Ru вчера в 11:10
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
Гаджеты

Intel официально анонсировала свою первую дискретную видеокарту – DG1

Судя по всему, DG1 войдет в конфигурацию ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake (преемники Ice Lake) – их Intel тоже официально представила сегодня.
iXBT.com 00:49
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Индонезии произошло землетрясения магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
РБК 03:29
Армия и оружие

Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде

Свободная Пресса 05 января в 15:27
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в строительных бытовках

РБК 03:03
Гаджеты

Выявлена распространённая ошибка при зарядке смартфона

Эксперты рассказали, какую ошибку часто допускают пользователи смартфонов при зарядке своих устройств.
UfacityNews.ru вчера в 07:11
Общество

Поклонники назвали наряд Лопес худшим на «Золотом глобусе»

Популярная американская актриса Дженнифер Лопес расстроила поклонников своим нарядом на церемонии кинопремии «Золотой глобус».
ФАН вчера в 11:02
Политика

Американские власти начали подготовку санкций против Ирака

Как утверждает газета Washington Post, в американской администрации начали разработку ограничительных мер в отношении Ирака в ответ на решение парламента страны о выводе военнослужащих ВС США.
Московский Комсомолец вчера в 22:28
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Армия и оружие

Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

REGNUM вчера в 11:46
Авто

Tesla поставила рекорд по продажам электромобилей

Начало 2019 года прошло для компании Илона Маска не очень удачно – в первом квартале электромобили Tesla были проданы 63 тыс. раз.
CarsWeek.ru 04 января в 07:57
Армия и оружие

Германия выводит своих военных из Ирака

Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
Новые Известия 03:31
Политика

Эстония усомнилась в заключении с Россией договора о границе

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу усомнился в том, что в 2020 году будет заключен договор о границе с Россией.
Lenta.ru 04 января в 05:54
Армия и оружие

США могут втянуть Украину в «заварушку» на Ближнем Востоке

По мнению журналиста, если начнется «заварушка» на Ближнем Востоке, Киев так или иначе будет в эти разборки втянут.
ФАН вчера в 06:21
Происшествия

В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком

Как пояснила полицейским мать ребенка, ее знакомая, ухаживающая за ребенком 2014 года рождения, пропала еще 3 января, однако она не обращала внимание на отсутствие женщины и своей дочери из-за долгого пребывания в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и не обратилась в правоохранительные органы ранее.
ТАСС 02:48
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
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