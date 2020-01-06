Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Рубль снижается к доллару и евро

Коммерсантъвчера в 03:57

Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 12:53

«Паника постепенно переходит и к нам»: будет ли нефть дальше расти в цене и как это отразится на российском рынке

Forbesвчера в 11:17

Цены на нефть растут на новостях из Ближневосточного региона

Эхо Москвывчера в 13:30

Цены на нефть снизились в понедельник вечером

Московский Комсомолецвчера в 16:15

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 01:36

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46
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Игры

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

РИА Новости 03:34
Экономика

Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд

По результатам 2019 года рубль стал одной из лучших мировых валют благодаря высокому «кэрри» и росту спот-курса, поэтому спекулянты не торопятся фиксировать прибыль.
Profinance.ru 05:52
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Доктор Александр Мясников рассказал о пяти популярных у россиян бесполезных народных методов лечения.
Твой Континент 05 января в 13:58
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
Гаджеты

Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов

Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.
News.ru вчера в 20:08
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую вместе с няней 5-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге полицейские нашли пятилетнюю девочку, которая пропала вместе с няней 3 января.
РБК 04:27
Общество

СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани

RT на русском 05:19
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
RT на русском 05:13
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru вчера в 08:19
Политика

В Израиле осудили раввина, оскорбившего репатриантов из СССР

Целый ряд израильских политиков осудил главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа за его оскорбительные высказывания в адрес русскоязычных граждан страны, пишет портал The Times of Israel.
РИА Новости 06:00
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Общество

Греция и Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов в эфире «Болгарского национального радио» заявил, что Греция и Северная Македония начали получать газ по магистрали «Турецкий поток».
Профиль 05 января в 11:20
Политика

WP: администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака

США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны.
ТАСС вчера в 22:29
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Космос

Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов

Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
ГЛАС.RU 05 января в 03:02
Политика

Васильев поднялся в рейтинге влияния глав регионов РФ

АПЭК составило рейтинг влияния глав регионов РФ в декабре прошлого года.
Зори Табасарана 05:53
Политика

Политолог оценил признание Пентагона террористической организацией

Решение о признании Пентагона террористической организацией было логичным, ведь Вашингтон первым признал террористами Корпус стражей исламской революции (КСИР).
РЕН ТВ 04:58
Технологии

Роспатент определил самые интересные изобретения 2019 года

Эксперты включили в топ-10 изобретений 2019 года систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора; систему на базе технологии big data, которая позволяет определить оптимальное место установки банкомата; пенообразователь для тушения пожара в арктических условиях; алгоритм компании «Яндекс», повышающий точность предоставления требуемой пользователю информации.
Профиль 05:59
Хоккей

Брагин уверен, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал эпизод, в котором канадский игрок выбросил шайбу за пределы площадки во время третьего периода финала чемпионата мира 2020 года в Чехии.
RT на русском вчера в 03:02
Общество

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Российская газета 03:03
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости вчера в 07:43
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru 05 января в 08:37
Футбол

Григорьев стал игроком «Факела»

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Космос

Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года

06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Портал Поиск вчера в 01:49
Происшествия

На Дальнем Востоке три десятка машин провалились под лед

Во Владивостоке около трех десятков автомобилей провалились под лед. Как пишет Mash, инцидент произошел на острове Русский.
Накануне.Ru 05 января в 02:09
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru вчера в 08:19
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Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»

В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
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Армия и оружие

Новый авиаудар был нанесен по колонне шиитского ополчения в Багдаде

По информации иракского телеканала Сумария со ссылкой на источник в службе безопасности, на севере Багдада с воздуха была атакована колонна машин, в которой ехали представители медицинской службы шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби».
Страна Советов on-line 04 января в 07:00
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН

Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
АБН вчера в 19:37
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