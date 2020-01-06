Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Игры
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Экономика
Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд
По результатам 2019 года рубль стал одной из лучших мировых валют благодаря высокому «кэрри» и росту спот-курса, поэтому спекулянты не торопятся фиксировать прибыль.
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Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения
Доктор Александр Мясников рассказал о пяти популярных у россиян бесполезных народных методов лечения.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Гаджеты
Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов
Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.
Происшествия
В Петербурге нашли пропавшую вместе с няней 5-летнюю девочку
В Санкт-Петербурге полицейские нашли пятилетнюю девочку, которая пропала вместе с няней 3 января.
Общество
СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Политика
В Израиле осудили раввина, оскорбившего репатриантов из СССР
Целый ряд израильских политиков осудил главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа за его оскорбительные высказывания в адрес русскоязычных граждан страны, пишет портал The Times of Israel.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Греция и Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов в эфире «Болгарского национального радио» заявил, что Греция и Северная Македония начали получать газ по магистрали «Турецкий поток».
Политика
WP: администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака
США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны.
Общество
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Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Политика
Васильев поднялся в рейтинге влияния глав регионов РФ
АПЭК составило рейтинг влияния глав регионов РФ в декабре прошлого года.
Политика
Политолог оценил признание Пентагона террористической организацией
Решение о признании Пентагона террористической организацией было логичным, ведь Вашингтон первым признал террористами Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Технологии
Роспатент определил самые интересные изобретения 2019 года
Эксперты включили в топ-10 изобретений 2019 года систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора; систему на базе технологии big data, которая позволяет определить оптимальное место установки банкомата; пенообразователь для тушения пожара в арктических условиях; алгоритм компании «Яндекс», повышающий точность предоставления требуемой пользователю информации.
Хоккей
Брагин уверен, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал эпизод, в котором канадский игрок выбросил шайбу за пределы площадки во время третьего периода финала чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Футбол
Григорьев стал игроком «Факела»
Космос
Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года
06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Происшествия
На Дальнем Востоке три десятка машин провалились под лед
Во Владивостоке около трех десятков автомобилей провалились под лед. Как пишет Mash, инцидент произошел на острове Русский.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Кино
Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Армия и оружие
Новый авиаудар был нанесен по колонне шиитского ополчения в Багдаде
По информации иракского телеканала Сумария со ссылкой на источник в службе безопасности, на севере Багдада с воздуха была атакована колонна машин, в которой ехали представители медицинской службы шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби».
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.