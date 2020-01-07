Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока

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В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани

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Психотерапевты рассказали о признаках, которые указывают на начинающуюся депрессию.
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Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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