Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока

Российская газета07:33

Цены на нефть снизились в понедельник вечером

Московский Комсомолецвчера в 16:15

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46

«Паника постепенно переходит и к нам»: будет ли нефть дальше расти в цене и как это отразится на российском рынке

Forbesвчера в 11:17

Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Эхо Москвывчера в 11:00

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 01:36

Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 12:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:08, Ашберн
Кино

Новая роль Бурака Озчивита отразилась на его «жизни за кадром»

Rusturkey.com 05 января в 22:04
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
РБК 14:52
Экономика

Услуга за услугой: для бизнеса ДФО создают новые меры поддержки

В госкомпании уверены: объединение услуг упростит инвесторам работу и привлечет новых.
Известия 16:01
Футбол

Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Бомбардир.ру 06:50
Технологии

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Известия 04:29
Футбол

Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
РИА Новости 06:39
Гаджеты

В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2

UfacityNews.ru 15:22
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности

Аргументы и Факты 15:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем

В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
Bimru.ru 06:50
Гаджеты

Samsung представила новые версии смартфонов Galaxy S10 и Note10

UfaTime.ru 05 января в 08:23
Религия

Патриарх Кирилл дал рождественское телеинтервью

Непреходящее счастье В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ.
Российская газета 03:50
Кино

В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

Телеканал 360° вчера в 13:29
Футбол

«Бавария» не станет отдавать Нюбеля в аренду

По информации источника, мюнхенцы не планируют отдавать игрока в аренду и рассчитывают, что он станет вторым голкипером после Мануэля Нойера.
Чемпионат 16:19
Политика

Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков

Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 16:58
Музыка

Джастин Бибер выпустил новый сингл

Inc-news.ru 04 января в 16:19
Происшествия

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 13:47
Космос

В США завершены основные работы по созданию телескопа James Webb

News.ru 06:44
Гаджеты

Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким экраном

Rusargument 06:05
Авто

Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году

Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Народные новости 05 января в 19:01
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 03:31
Гаджеты

ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук

В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Ferra вчера в 18:00
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы

Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
ФАН 05:26
Спорт

WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Суть событий 02:32
Происшествия

Солдат НАТО устроил дебош в Таллине

Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.
Известия 15:50
Здоровье

Почему при простуде нельзя сразу пить антибиотики

Именно поэтому с каждый годом ученым приходится изобретать все более эффективные антибиотики.
ИА Север-пресс вчера в 01:20
Общество

Возросло число погибших в давке во время прощания с Сулеймани в Иране

Во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани в Кермане более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.
Lenta.ru 09:29
Политика

Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании

Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
REGNUM 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное