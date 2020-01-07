Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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«Паника постепенно переходит и к нам»: будет ли нефть дальше расти в цене и как это отразится на российском рынке

Forbesвчера в 11:17

Цены на нефть снизились в понедельник вечером

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Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

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Цены на нефть растут на новостях из Ближневосточного региона

Эхо Москвывчера в 13:30

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 01:36

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46
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В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает во вторник твиттер посольства РФ в Нигерии.
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Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
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Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве

В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
RT на русском 10:25
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

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Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки

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Газета.Ru 10:03
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В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
РИА Новости вчера в 16:07
Происшествия

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РИА Новости 10:39
Кино

Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа

Самым кассовым в мировой истории стал мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2». Об этом сообщает портал Boxofficemojo.
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Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
Политика

Джабаров оценил идею Польши о запрете российской трактовки истории

Накануне депутаты польского сейма заявили, что намерены принять закон, который запретит «российскую трактовку истории» о Второй мировой войне и той роли, которую сыграла Польша.
Телеканал 360° 05:42
Наука

Мучные черви помогут безопасно решить проблему пластмассовых отходов

МедиаПоток 05 января в 05:32
Политика

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Вечерняя Москва вчера в 22:54
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество

На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего

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Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
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Представлены первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic представила первые в мире очки виртуальной реальности, поддерживающие изображение сверхвысокой чёткости и технологию High Dynamic Range (HDR), на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, США.
Life.ru 09:38
Экономика

PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.
BFM.ru 09:50
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Asus и Nvidia представили игровой монитор с частотой 360 Гц

Cyber.sports.ru вчера в 07:15
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Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек

Опубликовано видео с места пожара в тепличном хозяйстве в деревне Нестерово Раменского района Московской области, в результате которого погибли восемь человек и еще один пострадал.
РИА Новости 07:12
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Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
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Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
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Шоу-бизнес

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Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
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Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за того, что они потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
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Kia запретила продавать новый седан Kia Optima таксистам

Автомобильный гигант KIA заявил об отказе в продаже новых седанов KIA Optima службам такси на местном рынке.
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«Джокер» стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA).
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Общество

В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк

В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
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