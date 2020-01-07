Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает во вторник твиттер посольства РФ в Нигерии.
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Общество
Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве
В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки
40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Происшествия
В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка
Кино
Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа
Самым кассовым в мировой истории стал мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2». Об этом сообщает портал Boxofficemojo.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Политика
Джабаров оценил идею Польши о запрете российской трактовки истории
Накануне депутаты польского сейма заявили, что намерены принять закон, который запретит «российскую трактовку истории» о Второй мировой войне и той роли, которую сыграла Польша.
Наука
Мучные черви помогут безопасно решить проблему пластмассовых отходов
Политика
Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Гаджеты
Представлены первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic представила первые в мире очки виртуальной реальности, поддерживающие изображение сверхвысокой чёткости и технологию High Dynamic Range (HDR), на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, США.
Экономика
PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.
Гаджеты
Asus и Nvidia представили игровой монитор с частотой 360 Гц
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек
Опубликовано видео с места пожара в тепличном хозяйстве в деревне Нестерово Раменского района Московской области, в результате которого погибли восемь человек и еще один пострадал.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала пляжное фото с Максимом Матвеевым
Сегодня, например, актриса опубликовала редкий снимок, где запечатлена вместе с супругом.
Политика
Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким семейным фото
В конце декабря Брежнева поделилась фото с 10-летней дочерью и со своим мужем Константин Меладзе, а чуть позже опубликовала романтический снимок с супругом.
Автоспорт
Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Общество
Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды
Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за того, что они потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров.
Политика
Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
Авто
Kia запретила продавать новый седан Kia Optima таксистам
Автомобильный гигант KIA заявил об отказе в продаже новых седанов KIA Optima службам такси на местном рынке.
Кино
«Джокер» стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA
Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Общество
В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк
В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.