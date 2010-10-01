Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
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Цена на нефть Brent опустилась почти на 5%

Телеканал 360°08:59

Нефть подешевела до $47 за баррель

Коммерсантъ08:09

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

Интерфакс05:53

Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года

ТАСС06:09

Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

Эхо Москвы09:04

Цены на нефть Brent обвалились до минимума с июля 2017 года

РБК05:53

Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

RT на русском05:43
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Комментарии

Общество

В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет

Российская газета 08:35
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Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий

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За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
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Путин отметил важность отражения роли «человека труда» в Конституции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в основном законе страны необходимо отразить роль человека труда в российском обществе, потому что он стоит в центре процветания любого государства и общества.
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В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
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УЕФА со следующего сезона изменит линию офсайда

Новые линии офсайда могут начать использовать на чемпионате Европы 2020 года.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
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«Московский протокол» обозначил крупнейшее поражение Эрдогана в Сирии

Победные для сирийцев военные итоги по факту зафиксированы в коротком "московском протоколе", в котором больше недосказанного, чем зафиксированного на бумаге.
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Меган Маркл встретили в Лондоне свистом

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл была встречена в Лондоне громким неодобрительным свистом после решения отречься от королевской семьи.
ФАН 09:10
Политика

Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
ТАСС 01:35
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«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

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Слово и Дело вчера в 05:27
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
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В России предложили конфисковывать незаконно выведенную валюту

Министерство финансов России предложило разрешить конфисковывать средства, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.
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Биатлон

Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
МК-Спорт вчера в 05:23
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Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Вести.Ru 07:48
Экономика

Подсчитаны мировые потери от коронавируса

Отмечается, что квартальные потери из-за вспышки коронавируса сравнимы с убытками мировой экономики за весь 2019 год от торговой войны между США и Китаем.
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Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Экономика

Закрытие недели будет показательным

Фондовые индексы Европы и фьючерсы на основные фондовые индексы США существенно снижаются на информации о дальнейшем распространении коронавируса во всем мире, число зараженных выросло до отметки 100 000.
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Семин ответил на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова гендиректора «железнодорожников» о том, что клуб рассмотрит несколько кандидатур на пост наставника клуба, в том числе и самого Семина.
Vprognoze.ru 06:50
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Первая партия азербайджанской нефти отправлена в Беларусь

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Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
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МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
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