Энергетика
Аргументы и ФактыЦена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель
Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
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