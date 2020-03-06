Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $45,39 за баррель.
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Цена Brent ускорила падение до 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Финмаркет06 марта в 11:22
Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфакс06 марта в 11:25
Цена на нефть Brent упала ниже 47 долларов за баррель впервые с июля 2017-го
Банки.ру06 марта в 11:14
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