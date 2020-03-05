Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $45,39 за баррель.
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Власти Петербурга усилили меры безопасности из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге будут усилены меры безопасности с учетом подтвержденного случая заболевания COVID-19 в городе.
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Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
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Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Телескоп ALMA наблюдает за рождением планетарной туманности W43A
Впервые ученые могут наблюдать за рождением планетарной туманности.
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Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Общество
Силуанов перечислил «отмирающие» профессии в России
Российский министр финансов Антон Силуанов перечислил отмирающие из-за развития технологий профессии.
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Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
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Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29
Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.
Биатлон
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Армия и оружие
Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу
Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу.
Культура
Юный певец из Севастополя поразил жюри на шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
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Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.