Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 5,28%, до $37,5 за баррель.
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Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

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Нефть дешевеет на фоне ухудшения прогнозов по экономике США

Экономика сегодня11 июня в 13:38

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском12 июня в 01:23

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

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Мировые цены на нефть начали расти

News.ru12 июня в 08:20
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом

В седьмом сезоне сериала "Сваты" появятся весь звездный состав актеров.
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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Ольга Рапунцель выписалась из роддома

Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.
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Общество

В европейскую часть России придёт вторая волна тепла

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
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Футбол

Участники акции протеста в Англии атаковали полицию возле Биг-Бена

More violence against police on Bridge street, next to Big Ben. pic.twitter.com/tazFZTefFn — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) June 13, 2020 Ранее в столице Великобритании началась акция, в который участвовали в том числе ультраправые, среди которых были футбольные фанаты.
Спорт-Экспресс вчера в 12:02
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Мария Агапова с досрочной победой дебютировала в UFC

Девушка из Казахстана Мария Агапова дебютировала в UFC с досрочной победой в первом раунде на турнире UFC on ESPN 10, где ей противостояла американка Ханна Сайферс.
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Valve представила аркану для Queen of Pain

Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru 12 июня в 02:34
Происшествия

В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции

Российская газета вчера в 17:24
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Происшествия

На Камчатке ищут экипаж перевернувшегося катера

Вести.Ru вчера в 20:40
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Театры

БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль

В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник вчера в 11:26
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
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Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
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Армия и оружие

Южная Корея призвала КНДР соблюдать договоренности

В Южной Корее заявили, что правительство страны исключительно серьезно относится к охлаждению отношений с КНДР, но оба государства должны продолжать соблюдение существующих договоренностей.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Российская газета 00:13
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Футбол

Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе

РИА Новости вчера в 07:48
Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
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Общество

В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Вести.Ru 00:07
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 01:10
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр вчера в 10:41
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Общество

В Кузбассе выявили еще 23 случая коронавируса

По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлено 1042 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 390 выздоровели.
РИА Новости 00:26
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС вчера в 16:17
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Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс вчера в 05:13
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Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости вчера в 15:12
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Общество

В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
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Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

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РБК 12 июня в 06:27
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В Еврейской автономии градом побило крыши домов

В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
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Армия и оружие

Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС

Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
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