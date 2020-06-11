Энергетика
РБКЦена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 5,28%, до $37,5 за баррель.
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Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
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AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) замечен в компании памяти DDR4-5600
Как указывает ресурс Wccftech со ссылкой на сетевые источники, процессор Ryzen 7 4700G был протестирован в связке с материнской платой на базе чипсета B550 и оперативной памятью, работавшей с частотой 5600 МГц.
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Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
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Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка
Жена китайского врача Ли Вэньляна, первым сообщившего о вспышке в Ухане коронавируса и погибшего от COVID-19, родила здорового сына.
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Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru вчера в 14:28
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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro поступают в продажу у себя на родине
Сегодня в продажу на территории Китая поступают смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro, которые получили однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765G, экраны OLED, аккумуляторы емкостью 4000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Смартфон Oppo Reno4 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 422 долларов, версия с 256 ГБ флэш-памяти оценена в 465 долларов.
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Capcom анонсировала Resident Evil 8
В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village.
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Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России
Вагнер отметил, что для каждого из нас Россия - это родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди.
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Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты
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Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
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Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика
Международный уголовный суд отреагировал на санкции США
В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
РЕН ТВ вчера в 19:25
Общество
В Ростовской области с 12 июня снят ряд ограничений
В видеообращении глава региона рассказал о том, что с 12 июня могут вернуться к работе парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой.
Город N (Ростов) вчера в 12:49
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Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020
Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews вчера в 15:05
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр 10 июня в 04:03
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 10 июня в 04:12
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Газета.Ru вчера в 02:38
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
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Происшествия
В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности
Уникальную находку 10 июня обнаружили коммунальщики, копавшие траншею возле дома культуры в центре Тары.
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Происшествия
СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета
Следственный комитет по Московской области объявил, что суд удовлетворил его ходатайство и заключил под стражу 56-летнего местного жителя, который почти три десятилетия занимал высшее положение к криминальной иерархии.
Российская газета вчера в 23:47
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Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
REGNUM вчера в 07:37
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России, его слова приводятся на сайте Госдепартамента.
Коммерсантъ вчера в 20:59
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На водоемы Норильска после разлива топлива вернулись птицы
Lenta.ru вчера в 23:00
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Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабления иммунитета.
Российская газета 00:40
Авто
Skoda представила новый универсал Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
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Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС вчера в 14:52