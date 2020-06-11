Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 5,28%, до $37,5 за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Гаджеты AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) замечен в компании памяти DDR4-5600 Как указывает ресурс Wccftech со ссылкой на сетевые источники, процессор Ryzen 7 4700G был протестирован в связке с материнской платой на базе чипсета B550 и оперативной памятью, работавшей с частотой 5600 МГц. 1

Здоровье Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка Жена китайского врача Ли Вэньляна, первым сообщившего о вспышке в Ухане коронавируса и погибшего от COVID-19, родила здорового сына.

Здоровье Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса. 8

Гаджеты Смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro поступают в продажу у себя на родине Сегодня в продажу на территории Китая поступают смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro, которые получили однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765G, экраны OLED, аккумуляторы емкостью 4000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Смартфон Oppo Reno4 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 422 долларов, версия с 256 ГБ флэш-памяти оценена в 465 долларов.

Общество Capcom анонсировала Resident Evil 8 В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village. 1

Общество Космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем России Вагнер отметил, что для каждого из нас Россия - это родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости". 5

Общество В Ростовской области с 12 июня снят ряд ограничений В видеообращении глава региона рассказал о том, что с 12 июня могут вернуться к работе парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой. 84

Происшествия Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.

Технологии Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020 Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Шоу-бизнес Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой. 56

Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 267

Общество В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 215

Происшествия СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета Следственный комитет по Московской области объявил, что суд удовлетворил его ходатайство и заключил под стражу 56-летнего местного жителя, который почти три десятилетия занимал высшее положение к криминальной иерархии. 80

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды». 184

Политика Помпео поздравил россиян с Днем России Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России, его слова приводятся на сайте Госдепартамента. 4

Здоровье Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабления иммунитета.