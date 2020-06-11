Котировки нефти Brent в четверг, 11 июня, показывают отрицательную динамику. Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.

Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Общество Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.

Политика Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.

Спорт Control выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X Разработчики из студии Remedy Entertainment объявили, что их боевик от третьего лица Control выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X. Подробностями пообещали поделиться позже.

Киберспорт Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.

Наука Определён год основания крепости Пор-Бажын в Туве Сооружение уйгурской крепости Пор-Бажын на юге Тувы началось в 777 году нашей эры. Об этом сообщила пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова. 22

Футбол В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус» Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 225

Общество Жена Зеленского заразилась коронавирусом Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.

Игры В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 41

Наука Ученые разработали цемент для заживления костей в Германии В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться. 29

Политика Путин поздравил россиян с Днем России Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.

Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 199

Происшествия Чернокожие напали на полицейских в Лондоне Группа темнокожих людей напала на полицейских в Лондоне. Как пишет The Telegraph, инцидент произошел 11 июня в столичном районе Хакни.

Общество В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19. 4

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,7K

Общество Компания ПИК объяснила принуждение к голосованию перегибами на местах Памфилова: заявлениям о принуждении к голосованию без доказательств "грош цена" "Приведенный скриншот свидетельствует о том, что некоторые сотрудники неправильно интерпретировали поручения руководства и взяли на себя повышенные полномочия, что в данном вопросе неприемлемо", — говорится в ответе фирмы-застройщика на журналистский запрос.