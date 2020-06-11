Энергетика

КомпанияКомпанияЦена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Котировки нефти Brent в четверг, 11 июня, показывают отрицательную динамику. Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
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Цена нефти «Brent» снова опустилась ниже $37

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Нефть WTI опустилась ниже $36 за баррель

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Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $38 за баррель

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Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
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Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
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Здоровье

Главный врач железнодорожной больницы Барнаула умер от коронавируса

В Барнауле скончался главный врач больницы РЖД Александр Зельцман, у которого был диагностирован КОВИД-19.
Evo-rus.com 01:02
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Политика

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Спорт

Control выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Разработчики из студии Remedy Entertainment объявили, что их боевик от третьего лица Control выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X. Подробностями пообещали поделиться позже.
Игромания.ру 03:39
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Наука

Определён год основания крепости Пор-Бажын в Туве

Сооружение уйгурской крепости Пор-Бажын на юге Тувы началось в 777 году нашей эры. Об этом сообщила пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова.
News.ru 09 июня в 10:33
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Футбол

В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»

Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
Букмекеры.рф вчера в 07:09
Политика

Путин заявил о высокой миссии медиков

Российская газета 07:21
Авто

Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса

Автоновости дня 02:25
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10 июня в 10:48
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Общество

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
РИА Новости 07:08
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Политика

Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России

Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
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Наука

Ученые разработали цемент для заживления костей в Германии

В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться.
Evo-rus.com вчера в 08:38
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Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
ТАСС 06:28
Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM вчера в 02:22
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Игры

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

REGNUM вчера в 17:50
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Происшествия

Чернокожие напали на полицейских в Лондоне

Группа темнокожих людей напала на полицейских в Лондоне. Как пишет The Telegraph, инцидент произошел 11 июня в столичном районе Хакни.
Lenta.ru 05:40
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru вчера в 14:19
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Общество

В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Происшествия

В Кировской области рассказали о ситуации с COVID-19

Всего в области зафиксировано почти 2,5 тыс. случаев COVID-19. С выздоровлением из инфекционных госпиталей выписали 54 человека.
RT на русском вчера в 10:17
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Общество

Компания ПИК объяснила принуждение к голосованию перегибами на местах

Памфилова: заявлениям о принуждении к голосованию без доказательств "грош цена" "Приведенный скриншот свидетельствует о том, что некоторые сотрудники неправильно интерпретировали поручения руководства и взяли на себя повышенные полномочия, что в данном вопросе неприемлемо", — говорится в ответе фирмы-застройщика на журналистский запрос.
Собеседник 06:49
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Авто

Haval назвала внедорожник «большой собакой»

Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня 10 июня в 09:42
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Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
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