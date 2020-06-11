Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,87%, составив $38,21 за баррель.
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За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

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Против главы Норильска возбудили уголовное дело

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Общество

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Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
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