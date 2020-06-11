Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,87%, составив $38,21 за баррель.

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Здоровье Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 390

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