Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,87%, составив $38,21 за баррель.
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Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Общество
Москва запускает программу для бизнеса и населения «Миллион призов»
Общая сумма разыгранных сертификатов по программе "Миллион призов" может составить до 10 млрд руб. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Москва. Северо-Запад 04:49
Общество
Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 02:48
Общество
В мире задумались о пересмотре учета смертности от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в свою очередь заявил, что в России показатель смертности от коронавируса на фоне общего числа выявленных случаев инфицирования выглядит необычно низким, однако это может объясняться проведением большого числа тестов в стране.
Lenta.ru 05:00
Происшествия
Угрожающих подкинуть «наркоту» росгвардейцев записали на видео
Сотрудников Росгвардии, угрожающих мужчине подкинуть «наркоту» записала скрытая камера.
Lenta.ru 04:40
Политика
Трамп обвинил «внутренних террористов» в захвате Сиэтла
РИА Новости 01:28
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
Политика
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
News.ru вчера в 08:22
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Общество
Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн
Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн.
Эхо Москвы 02:32
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
Ученый Лапыгин освобожден по УДО
Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
Технологии
Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5
Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Общество
Аксёнов разъяснил, как изменится жизнь в Крыму с 15 июня
«С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации», - сообщил он.
Крым 24 03:30
Общество
Премьер Белоруссии призвал избавиться от углеводородной зависимости
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.
RT на русском 03:58
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Единоборства
Блэйдс уверен в досрочной победе над Волковым
RT на русском 02:19
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56