Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,87%, составив $38,21 за баррель.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Вокруг ТВ 09 июня в 03:55
Общество
В Самарской области ожидается гроза с градом
Со ссылкой на Приволжское УГМС в самарском ГУ МЧС предупреждают, что днем и вечером сегодня, 11 июня, в регионе местами ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду.
SamRU.ru 00:46
Общество
Нарколог рассказал, сколько займет лечение Ефремова от алкоголизма
РЕН ТВ вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Армия и оружие
В мобильном госпитале в Чите лечатся 14 пациентов с коронавирусом
В мобильном госпитале в Чите лечатся 14 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
RT на русском 00:28
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
RT на русском вчера в 09:54
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.
News.ru вчера в 20:46
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали рост цен на квартиры в новостройках на 10-20%
До конца 2020 года средние цены на первичное жилье в России могут увеличиться на 10–20%.
Известия вчера в 18:20
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
В Волгограде оправдали Леонида Жданова по делу о гибели 11 человек
Блокнот Волгоград вчера в 13:12
Общество
Опубликованы новые данные по городам с коронавирусом в Кузбассе
На 11 июня известно, что в Кузбассе у 929 граждан подтвердили коронавирус. Из них 330 пошли на поправку, ещё семь умерли.
ВашГород.ру 00:34
Путешествия
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в РФ
ТК Звезда 09 июня в 07:59
Шоу-бизнес
Разин вспомнил, как Ефремов наводил ужас на всех
Piter.tv 00:20
Здоровье
Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19
Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга.
ГТРК Чувашия вчера в 11:59
Общество
У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка
Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери.
News.ru вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Актер Игорь Жижикин признался, что стал папой в первый раз
Российский и американский актер Игорь Жижикин раскрыл тайну — он впервые стал отцом.
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Общество
Вильфанд предупредил москвичей об аномально холодных выходных
К концу текущей недели температура воздуха в столичном регионе будет ниже нормы на один–два градуса и не превысит +16 градусов.
Известия вчера в 21:56
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
Гладилину инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, хотя адвокат проходит как свидетель по этому делу.
BFM.ru 01:06
Происшествия
Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей
Экс-чиновница минобразования Мурманской области, сбившая ребенка на перекрестке, отсудила у его семьи 120 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 07:08
Происшествия
Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова
Интерфакс вчера в 12:52
Происшествия
В Оренбургской области грузовик насмерть сбил девочку
Как сказано в сообщении, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пятилетней девочки, катавшейся на велосипеде, и автомобиля «КамАЗ», которым управлял 53-летний местный житель, «ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте».
REGNUM 01:01
Авто
«АвтоВАЗ» отказался от введения 4-дневной рабочей недели в июне
АБН вчера в 09:27
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 09 июня в 14:34
Происшествия
Верховный суд Алтая подтвердил приговор экс-мэру Горно-Алтайска
Горно-Алтайск, 11 июня 2020, 08:04 — REGNUM Верховный суд Республики Алтай оставил в силе приговор городского суда в отношении бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, осуждённого за мошенничество в особо крупном размере.
REGNUM 01:04