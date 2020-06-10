Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,87%, составив $38,21 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:02

Цены на нефть на сырьевых биржах снизились

ИА Красная Весна00:59

Нефть по-прежнему дешевеет после выхода данных о добыче и запасах в США

ПРАЙМвчера в 11:05

Нефть падает в цене

Ньюс-ННвчера в 11:03

Падение котировок Brent и WTI усилилось

Росбалтвчера в 08:20

Нефть установилась выше $41 за баррель к концу торгов

REGNUMвчера в 16:33

Нефть дешевеет на фоне данных о росте запасов в США

News.ruвчера в 01:58
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Вокруг ТВ 09 июня в 03:55
16
Общество

В Самарской области ожидается гроза с градом

Со ссылкой на Приволжское УГМС в самарском ГУ МЧС предупреждают, что днем и вечером сегодня, 11 июня, в регионе местами ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду.
SamRU.ru 00:46
3
Общество

Нарколог рассказал, сколько займет лечение Ефремова от алкоголизма

РЕН ТВ вчера в 20:34
15
Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
13
Армия и оружие

В мобильном госпитале в Чите лечатся 14 пациентов с коронавирусом

В мобильном госпитале в Чите лечатся 14 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
RT на русском 00:28
Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

RT на русском вчера в 09:54
15
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
399
Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
1
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.
News.ru вчера в 20:46
3
Недвижимость

Риелторы спрогнозировали рост цен на квартиры в новостройках на 10-20%

До конца 2020 года средние цены на первичное жилье в России могут увеличиться на 10–20%.
Известия вчера в 18:20
2
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1K
Происшествия

В Волгограде оправдали Леонида Жданова по делу о гибели 11 человек

Блокнот Волгоград вчера в 13:12
30
Общество

Опубликованы новые данные по городам с коронавирусом в Кузбассе

На 11 июня известно, что в Кузбассе у 929 граждан подтвердили коронавирус. Из них 330 пошли на поправку, ещё семь умерли.
ВашГород.ру 00:34
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Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в РФ

ТК Звезда 09 июня в 07:59
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Шоу-бизнес

Разин вспомнил, как Ефремов наводил ужас на всех

Piter.tv 00:20
12
Здоровье

Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19

Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга.
ГТРК Чувашия вчера в 11:59
15
Общество

У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка

Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери.
News.ru вчера в 11:45
23
Шоу-бизнес

Актер Игорь Жижикин признался, что стал папой в первый раз

Российский и американский актер Игорь Жижикин раскрыл тайну — он впервые стал отцом.
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,2K
Общество

Вильфанд предупредил москвичей об аномально холодных выходных

К концу текущей недели температура воздуха в столичном регионе будет ниже нормы на один–два градуса и не превысит +16 градусов.
Известия вчера в 21:56
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
229
Общество

Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
1,2K
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

Гладилину инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, хотя адвокат проходит как свидетель по этому делу.
BFM.ru 01:06
18
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Экс-чиновница минобразования Мурманской области, сбившая ребенка на перекрестке, отсудила у его семьи 120 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 07:08
545
Происшествия

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Интерфакс вчера в 12:52
121
Происшествия

В Оренбургской области грузовик насмерть сбил девочку

Как сказано в сообщении, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пятилетней девочки, катавшейся на велосипеде, и автомобиля «КамАЗ», которым управлял 53-летний местный житель, «ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте».
REGNUM 01:01
Авто

«АвтоВАЗ» отказался от введения 4-дневной рабочей недели в июне

АБН вчера в 09:27
15
Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 09 июня в 14:34
7,1K
Происшествия

Полиция в Краснодаре разыскивает участников конфликта со стрельбой

ТАСС вчера в 14:45
13
Происшествия

Верховный суд Алтая подтвердил приговор экс-мэру Горно-Алтайска

Горно-Алтайск, 11 июня 2020, 08:04 — REGNUM Верховный суд Республики Алтай оставил в силе приговор городского суда в отношении бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, осуждённого за мошенничество в особо крупном размере.
REGNUM 01:04
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