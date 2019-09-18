Энергетика
Восток-МедиаСтоимость нефти падает минимум на 5%
Как сообщает RT, фьючерсы на поставку нефти марки WTI в октябре снизились до 59,56$ (−5,31%).
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Авто
В Японии представили новую Toyota Corolla
Tvoe-avto.com 07:12
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском 23:30
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
Свободная Пресса 16:59
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.
Вести.Ru вчера в 08:44
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Наука
Позитроны укажут на распад вакуума при столкновении тяжелых ионов
Физики из России, Китая и Германии предложили «индикатор», который указывает на распад нейтрального вакуума при столкновениях тяжелых ионов.
N+1 08:06
Игры
Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время
В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.
Игромания.ру 14:05
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС 15:19
Экономика
У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия 22:24
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Армия и оружие
США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам
Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 23:12
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru 09:31
Политика
США подали в суд на Сноудена из-за его книги
Власти США подали в суд на бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена из-за его книги «Личное дело».
Lenta.ru 18:32
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17:07
Армия и оружие
Forbes: «Циркон» обеспечит преимущество ВМФ РФ над ВМС США и Британии
Российские перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми Россия намерена вооружить свои подводные лодки, обеспечит преимущество ВМФ РФ на ВМС США и Великобритании, так как по сравнению с дозвуковыми "Калибрами", новые ракеты обладают повышенной скоростью и способны поражать различные цели, при этом оставаясь неуязвимыми для средств ПВО противника.
Военное обозрение 07:02
Армия и оружие
Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов
Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна 12:57
Здоровье
Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России
В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.
Gazeta.SPb вчера в 20:07
Происшествия
Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки
Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
Экономика
Правительство Бурятии заявило о возможном уходе региональных предприятий на «четырёхдневку»
Предприятия Бурятии, включённые в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» смогут принять участие в эксперименте по введению четырёхдневной рабочей недели только после положительных результатов в реализации национального проекта и проведения серьёзного анализа.
Московский Комсомолец 23:13
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Политика
В Кремле прокомментировали приговор актёру Павлу Устинову
ИжевскИнфо.РУ 08:45
Финансы
В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику
В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
REGNUM 04:29
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Наука
Назван замедляющий старение фрукт
Китайские ученые пришли к выводу, что фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме.
Известия 20:20
Гаджеты
Не только смартфоны: Google Stadia появится на Android TV в 2020-м
Как сообщается, это произойдёт с выходом платформы версии Android 11 R. А в этом году сервис запустят в четырнадцати странах.
Игромания.ру вчера в 16:42
Политика
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с решением суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL.
RT на русском вчера в 03:39
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
В УФСБ по Свердловской области назначен новый начальник
Начальником УФСБ по Свердловской области назначен генерал-майор Алексей Зиновьев.
АН Между строк 12:32