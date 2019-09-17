Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцесса Шарлотта (4), своим заявлением удивила преподавателей начальной школы Томаса Баттерси, где она учится вместе со старшим братом принцем Джорджем.
Lisa.ru вчера в 03:44
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Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха»
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге.
РБК 11:40
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Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что мой следующий бой пройдет в России»
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу заявил, что с высокой долей вероятности его следующий бой пройдет в России.
Махачкалинские известия 12:39
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Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
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США докажут причастность Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет - и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.
Газета.Ru 16:01
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
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Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Политика
Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам повторных парламентских выборов уступает одно место центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.
ТАСС 15:38
Происшествия
МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками
Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.
RT на русском 12:49
Киберспорт
В Dota 2 изменили систему поиска игр
Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 14:47
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Гаджеты
Премьера: Samsung везет в Россию умные часы Galaxy Watch Active 2. Они умеют снимать ЭКГ и стоят в полтора раза дешевле Apple Watch
Galaxy Watch Active 2 получили обновленный датчик сердечного ритма с восемью диодами, акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, а также – впервые для умных часов Samsung – специальный сенсор, позволяющий делать электрокардиограмму.
Dgl.ru 08:11
Авто
Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию
Автоновости дня 05:06
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Космос
Надувной модуль США может столкнуться с советским спутником на орбите
Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшее время может столкнуться на орбите с советским военным спутником "Космос-1300".
РЕН ТВ 15:45
Транспорт
Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве
Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
РБК 07:33
Игры
Valve начала публичное тестирование новой библиотеки Steam
Valve запустила публичное тестирование новой библиотеки Steam, которую компания представила в начале года на GDC 2019.
Игромания.ру 13:24
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Политика
Российский лайнер МС-21 совершил первый международный полет
17.09.19 Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет.
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Общество
В школах Севастополя дети начали изучать украинский язык
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Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru 08:17
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Наука
Ученые назвали лучший омолаживающий кровь фрукт
Китайские ученые выяснили, что употребление плодов архата усиливает работу клеток в красном мозге.
Planet Today 12:46