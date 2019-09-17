Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

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Общество Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве автомобилей Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью The Sun рассказал о своем финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.

Политика Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным Россия запретила въезд в страну всем 35 украинцам, которые были освобождены в рамках обмена заключенными с Киевом.

Футбол Роналду расплакался, увидев видео с отцом Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сдержал слёз, когда во время интервью ITV ему показали видео с умершим отцом, которое он не видел прежде.

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Политика США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле «Соединённые Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона», — сообщили в Госдепе.

Политика Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации» Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.

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Армия и оружие Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.

Армия и оружие Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.