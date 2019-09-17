Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Общество
Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн
Известия вчера в 11:50
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
Популярная механика 05:39
Здоровье
Более 200 тысяч жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа
По данным на 16.09.2019 всего привито против гриппа 202 124 человека (в том числе 51 991 ребенок и 150 133 взрослых), охват населения области вакцинацией против гриппа составил 8,3%. Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, а так в мобильных пунктах вакцинации.
Глас Народа вчера в 09:30
Гаджеты
Новый смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
Vevby.ru вчера в 01:32
Общество
Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц
В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.
Российская газета 08:37
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Футбол
Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве автомобилей
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью The Sun рассказал о своем финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
Sport24.ru 17:48
Политика
Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным
Россия запретила въезд в страну всем 35 украинцам, которые были освобождены в рамках обмена заключенными с Киевом.
Lenta.ru 17:16
Футбол
Роналду расплакался, увидев видео с отцом
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сдержал слёз, когда во время интервью ITV ему показали видео с умершим отцом, которое он не видел прежде.
Газета Metro вчера в 09:15
Киберспорт
Valve рассказала, как будет бороться со смурфами в Dota 2
Valve объявила, что борьба со смурфами в Dota 2 — одна из приоритетных задач для компании.
CyberSport.ru 15:21
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Футбол
Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
Metaratings 15:38
Технологии
В Петербурге открылась международная судостроительная выставка
Rambler News Service 10:08
Политика
США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле
«Соединённые Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона», — сообщили в Госдепе.
RT на русском 17:54
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Политика
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
РИА Новости 10:10
Общество
В Минтруде РФ назвали самую высокооплачиваемую вакансию
Минтруд России представил список самых высокооплачиваемых вакансий, которые были заявлены в органы службы занятости в первой половине 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на документ федерального ведомства.
Татар-информ вчера в 00:06
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы принесли присягу и вступили в должность
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:04
Армия и оружие
Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57
Заместитель главы Пентагона Джон Руд во вторник, 17 сентября, сообщил, что США призвали Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.
Политика Сегодня 12:19
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Футбол
Эксперты ожидают победу «Ювентуса» над «Атлетико»
Эксперты (34%) в грядущем поединке предпочтение отдают гостям.
ODDS.ru 00:27
Общество
Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС 06:25
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Армия и оружие
Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов
Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна 12:57
Политика
Госдеп анонсировал возвращение посла США в Белоруссию
США и Белоруссия готовятся восстановить дипломатические представительства в своих странах на уровне послов, заявил 17 сентября заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.
Газета.Ru 16:18