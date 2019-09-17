Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru 17:02
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости 18:52
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ 15:57
Шоу-бизнес
О возвращении мужа Заворотнюк на лед рассказала Навка
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о планах привезти шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербург осенью 2019 года.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес
В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Пятый канал 14:54
Здоровье
Новосибирская область подписала первое соглашение в рамках «Технопрома»
В новосибирском правительстве отметили, что соглашение с «МедИнвестГрупп» стало первым в ряду договоренностей, которые будут заключены в рамках работы форума «Технопром-2019».
REGNUM 11:02
Армия и оружие
На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения
В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.
RT на русском 22:00
Культура
Несколько виртуальных концертных залов откроют в Пензенской области
"В Пензенской области на площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) запланировано создание более пяти виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия 12:12
Политика
Подавляющее число российских туристов жалуется на услуги внутри страны
Рост объемов туристических потоков внутри России привел к тому, что большинство звонков с жалобами за 2019 год в колл-центр ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" поступало от россиян, которые путешествовали по России, а не за рубежом, сообщил РИА Новости директор "Турпомощи" Александр Осауленко.
РИА Новости 20:31
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Культура
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ 18:01
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и определили регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями с пробегом.
Автоновости дня 15 сентября в 06:44
Хоккей
«Автомобилист» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в овертайме омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:47
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru 04:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Культура
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Здоровье
Роспотребнадзор: в Томске зафиксировали нашествие тли
Специалисты Роспотребнадзора по Томской области проверили сообщения о массовом нашествии насекомых на Томск в течение последних двух дней.
ФедералПресс 08:02
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд
У больного происходит сбой в работе эндокринной системы, поэтому возникает раздражения кожи. Иногда медики определяют зуд беременных.
Московский Комсомолец 15 сентября в 16:10
Общество
Гороскоп на 18 сентября: на работе и дома Близнецов ожидают сюрпризы
На работе и дома Близнецов ожидают сюрпризы.
Primpress.ru 18:00
Политика
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с решением суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL.
RT на русском вчера в 03:39
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24