Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Почему резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии напугало международных инвесторов
RT на русскомвчера в 12:10
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Общество
Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые подробно рассказал о своем прибытии в Россию в июне 2013 года и предложении со стороны ФСБ России о сотрудничестве, а также о том, как он его отверг.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском вчера в 23:30
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 16 сентября в 10:13
Футбол
Симеоне: Роналду — голевой зверь, который приносит страдания
Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также прокомментировал манеру игры знаменитого форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат вчера в 23:11
Фигурное катание
Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира
Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Происшествия
Шаргунов попросил Чайку проверить дело Устинова
Коммерсантъ вчера в 09:00
Авто
Hyundai представила бюджетные хэтчбек и седан Hyundai HB20
Компания Hyundai официально представила семейство HB20 второго поколения. Автомобили стали больше, а их оснащение - богаче.
Новые автомобили вчера в 06:26
Армия и оружие
На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения
В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 22:00
Армия и оружие
Для атаки на Саудовскую Аравию использовались украинские ракеты Х-55
Avia.pro вчера в 00:12
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК вчера в 15:36
Политика
Глава авиарегулятора США лично протестирует изменения в Boeing 737 MAX
ТАСС 16 сентября в 17:36
Единоборства
Президент UFC вслед за Нурмагомедовым отдал $ 100 тыс. в фонд Порье
Вчера, 16 сентября, американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожертвовал $ 100 тыс. на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.
Чемпионат вчера в 02:49
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
Гаджеты
Vivo представила флагманский смартфон NEX 3 5G с уникальным экраном
Vivo официально представила серию NEX 3, которая включает в себя варианты 5G и 4G LTE.
Megaobzor.com вчера в 12:34
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
Гаджеты
Премьера: Samsung везет в Россию умные часы Galaxy Watch Active 2. Они умеют снимать ЭКГ и стоят в полтора раза дешевле Apple Watch
Galaxy Watch Active 2 получили обновленный датчик сердечного ритма с восемью диодами, акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, а также – впервые для умных часов Samsung – специальный сенсор, позволяющий делать электрокардиограмму.
Dgl.ru вчера в 08:11
Авто
Эксперты назвали 10 авто, которые чаще всего увозят на эвакуаторе
Эксперты назвали 10 автомобилей, которые из-за поломок чаще всего увозят на эвакуаторе.
Вечерний курьер 16 сентября в 02:29
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости вчера в 07:25
Экономика
Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД
После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru вчера в 13:38
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.
Вести.Ru 16 сентября в 08:44
Футбол
Роналду раскрыл размер своего состояния
Известия вчера в 21:02
Экономика
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56