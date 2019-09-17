Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
Свободная Пресса 16:59
Политика
Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
РИА Новости 08:17
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300».
Известия 16:50
Политика
США привели в боевую готовность войска
Газета.Ru 12:23
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Футбол
Безбородов судит матч ЦСКА — «Краснодар», Вилков — ВАР на двух играх
Игра пройдет в воскресенье, 22 сентября, на нет будет работать ВАР Василий Казарцев из Санкт-Петербурга и его ассистент Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.
Спорт-Экспресс 16:43
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Футбол
Артем Дзюба: В Лионе надо было быть смелее, агрессивнее и наглее
«Зенит» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 сыграл вничью с «Лионом» (1:1). Сине-бело-голубые вели в счете, но не сумели удержать преимущество.
Спорт день за днем 16:11
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд
Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 8,5 млрд долларов, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США, сообщает ТАСС.
BFM.ru 17:11
Футбол
«Барселона» и «Боруссия» сыграли вничью, Тер Штеген отразил пенальти
Испанская «Барселона» не смогла на выезде обыграть немецкую «Боруссию» из Дортмунда 17 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 16:55
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Кино
Кинолента «Текст» с Александром Петровым может претендовать на «Оскар»
Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко с актером Александром Петровым в главной роли потенциально может быть выдвинут на кинопремию «Оскар».
iReactor вчера в 08:50
Экономика
Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»
Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 11:05
Политика
Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным
Россия запретила въезд в страну всем 35 украинцам, которые были освобождены в рамках обмена заключенными с Киевом.
Lenta.ru 17:16
Футбол
Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.
Чемпионат 11:10
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 05:34
Энергетика
Вступили в силу ограничения на доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL
РИА Новости 14 сентября в 00:00
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Общество
Москву и область накрыл циклон: будет холодно
Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета 11:16
Происшествия
МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками
Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.
RT на русском 12:49
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Энергетика
Украина обеспечена газом на предстоящую зиму, заявили в «Нафтогазе»
Запасы газа в ПХГ Украины на 4 миллиарда кубометров выше прошлогодних, страна обеспечена газом на предстоящую зиму, заявил во вторник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45