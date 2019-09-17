Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
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Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
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