Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Нефть: форс-мажор «сдувается» вместе с ценами

REGNUM08:57

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

РИА Новостивчера в 01:22

Цены на нефть продолжают снижаться в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Индексы Мосбиржи и РТС снизились вслед за ценами на нефть

ТАССвчера в 12:58

Коэн спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

Вести.Ruвчера в 06:33

Цены на нефть начали снижаться после удорожания на 15%

iReactorвчера в 02:52

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:31, Вашингтон
Гаджеты

Xiaomi представила новые доступные телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4X

Astera вчера в 13:48
Происшествия

Защита Устинова обжаловала приговор

Защита актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор.
RT на русском 04:13
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Политика

Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

Интерфакс - Россия 06:17
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия

Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, задержан

Мужчина, пригрозивший взорвать мост Метро в Киеве, задержан. Об этом сообщили в эфире телеканала NewsOne.
Росбалт 12:51
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Армия и оружие

Хуситы рассказали подробности атаки на саудовские нефтяные объекты

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вредят всему региону, что не входит в интересы как Ирана, так и других региональных государств.
РИА Новости 12:15
Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Гаджеты

В России открылся предзаказ на новые iPhone

Rambler News Service 02:33
Здоровье

Онищенко оценил вероятность скачка смертности от рака в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о том, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.
RT на русском 08:13
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Происшествия

В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии

Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения

Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Теннис

Шарапова: Считаю своим домом США

Теннисистка Мария Шарапова призналась: несмотря на то что большую часть своей жизни живёт в США, у неё остаётся российский паспорт.
Life.ru 10:29
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Игры

Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas

Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Политика

Украина отказалась от подписания «формулы Штайнмайера»

Во время встречи контактной группы по украинскому конфликту в Минске представители официального Киева отказались ставить свои подписи под документом, закрепляющим "формулу Штайнмайера" – комплекса мер по урегулированию ситуации.
Ruposters.ru 09:50
Волейбол

Сборная России одержала пятую победу на чемпионате Европы по волейболу

Российские волейболисты обыграли словенцев в матче группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат 13:11
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Хоккей

Овечкин получит награду за вклад в развитие хоккея в США

МК-Спорт 11:32
Авто

Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом

Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины.
Tvoe-avto.com 15 сентября в 11:34
Происшествия

Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру

РИА Новости 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное