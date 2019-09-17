Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Стоимость нефти Brent снижается незначительно, WTI — сильнее

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Мировые цены на нефть снижаются

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Нефть WTI подешевела на 6% на торгах в США

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Цены на нефть продолжают снижаться в среду утром

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Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились почти на 6,5%

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Нефть дешевеет после удорожания на 15%

РИА Новости17 сентября в 01:22

Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

Вести.Ru16 сентября в 17:12
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Недвижимость

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Политика

Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»

Российская газета 07:21
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Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции столичного метрополитена Алексея Смирнова, который обвиняется в убийстве коллеги на станции «Рязанский проспект», сообщает агентство «РИА Новости».
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В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».
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Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1.
News.ru вчера в 16:52
Происшествия

Павла Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

BFM.ru 06:07
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Происшествия

В Дагестане возник бунт в колонии

Газета.Ru 08:47
Политика

Путин приехал на учения «Центр-2019»

Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 04:02
Футбол

РФС отказал в регистрации Кокорина для участия в чемпионате России

Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.
РИА Новости 09:34
Футбол

Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин

Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Происшествия

Якутского шамана отпустили из психбольницы

Задержанного якутского "шамана" Александра Габышева выпустили из психбольницы под подписку о невыезде.
Газета.Ru 09:03
Армия и оружие

Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 18 сентября в 19:30
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Отец облитых горячим маслом детей в Турции рассказал об инциденте

Lenta.ru 08:14
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла заводские ходовые испытания

Завершилась программа заводских ходовых испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», построенной на «Адмиралтейских верфях».
REGNUM 07:30
Политика

Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу

Министр энергетики РФ Александр Новак высказался по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
ИА Новороссия вчера в 11:08
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Кокорин прошел медосмотр в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru вчера в 05:34
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Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

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Деми Мур рассказала об оргиях с Эштоном Катчером

Актриса Деми Мур рассказала о своей личной жизни с экс-супругом, актером Эштоном Катчером, в новой автобиографии.
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Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Спрос на новые iPhone увеличился в России в десять раз

В России увеличился объем предзаказов на смартфоны Apple, а на модель iPhone 11 спрос вырос в десять раз, по сравнению с предыдущим годом.
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Песков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
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Происшествия

Кубинский киллер напал на российского бизнесмена по заказу его жены

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В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
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В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.
RT на русском 07:50
Политика

Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций

Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
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В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»

Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

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Как работают Яндекс.Новости?
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