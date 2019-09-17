Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Политика Защита Квицинии намерена обжаловать решение Верховного суда Абхазии Адвокаты оппозиционера Алхаса Квицинии, проигравшего президентские выборы в Абхазии, подадут кассационную жалобу на решение Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Продажа Lada Largus приостановлена из-за дефекта Причиной запрета продаж определенных версий Lada Largus стал возможный дефект в топливной системе. Об этом сообщает сайт «Лада.онлайн».

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Происшествия В Турции российских детей облили горящим маслом Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.

Гаджеты Спрос на новые iPhone увеличился в России в десять раз В России увеличился объем предзаказов на смартфоны Apple, а на модель iPhone 11 спрос вырос в десять раз, по сравнению с предыдущим годом.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об оргиях с Эштоном Катчером Актриса Деми Мур рассказала о своей личной жизни с экс-супругом, актером Эштоном Катчером, в новой автобиографии.

Армия и оружие Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США «Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.

Авто Mazda может выпустить спорткар RX-9 с роторным двигателем Пока в Daimler решают, отказываться ли от двигателей внутреннего сгорания, в Mazda проявляют упорство и не оставляют тему с развитием проекта по созданию автомобиля с роторным двигателем.

Недвижимость В Москве зафиксировано рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов Росреестр по Москве отметил рекордное за последние пять лет снижение числа выдачи ипотечных кредитов.

Футбол Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом» Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус стал виновником первого гола «Слована» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Экономика ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей «ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Футбол Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.

Политика Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки В США мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентской гонке от Демократической партии, сообщает NBC.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Гаджеты Бренд Apple в Китае пострадал из-за торговой войны В 2017 году, до начала торговой войны, Apple занимала пятое место в этом рейтинге.

Авто В Россию приедет новый китайский кроссовер GAC GS8 Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для российского рынка, где продажи запланированы до конца года.

Политика Путин повысил зарплату госслужащим 19 сентября Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы госслужащих.

Политика Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу Алексей Оржель, министр энергетики Украины рассчитывает, что в рамках трехсторонней встречи стороны смогут найти общий язык касательно транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.

Происшествия Павла Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде Суд постановил освободить Устинова из-под стражи под подписку о невыезде до апелляции.