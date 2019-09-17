Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Политика
Защита Квицинии намерена обжаловать решение Верховного суда Абхазии
Адвокаты оппозиционера Алхаса Квицинии, проигравшего президентские выборы в Абхазии, подадут кассационную жалобу на решение Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:54
Авто
Продажа Lada Largus приостановлена из-за дефекта
Причиной запрета продаж определенных версий Lada Largus стал возможный дефект в топливной системе. Об этом сообщает сайт «Лада.онлайн».
Автоновости дня вчера в 02:23
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru вчера в 19:36
Гаджеты
Спрос на новые iPhone увеличился в России в десять раз
В России увеличился объем предзаказов на смартфоны Apple, а на модель iPhone 11 спрос вырос в десять раз, по сравнению с предыдущим годом.
VSE42.RU 18 сентября в 23:26
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об оргиях с Эштоном Катчером
Актриса Деми Мур рассказала о своей личной жизни с экс-супругом, актером Эштоном Катчером, в новой автобиографии.
Газета.Ru 09:56
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Авто
Mazda может выпустить спорткар RX-9 с роторным двигателем
Пока в Daimler решают, отказываться ли от двигателей внутреннего сгорания, в Mazda проявляют упорство и не оставляют тему с развитием проекта по созданию автомобиля с роторным двигателем.
Российская газета 09:22
Недвижимость
В Москве зафиксировано рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов
Росреестр по Москве отметил рекордное за последние пять лет снижение числа выдачи ипотечных кредитов.
РБК 04:01
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Футбол
Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом»
Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус стал виновником первого гола «Слована» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Бомбардир.ру вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 18 сентября в 03:54
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
RT на русском вчера в 05:36
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Футбол
Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день
Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.
Чемпионат вчера в 17:24
Политика
Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки
В США мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентской гонке от Демократической партии, сообщает NBC.
Газета.Ru 08:50
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Гаджеты
Бренд Apple в Китае пострадал из-за торговой войны
В 2017 году, до начала торговой войны, Apple занимала пятое место в этом рейтинге.
Вести.Финанс вчера в 08:27
Авто
В Россию приедет новый китайский кроссовер GAC GS8
Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для российского рынка, где продажи запланированы до конца года.
Tvoe-avto.com вчера в 07:11
Политика
Путин повысил зарплату госслужащим
19 сентября Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы госслужащих.
ПроТуймазы вчера в 23:59
Политика
Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу
Алексей Оржель, министр энергетики Украины рассчитывает, что в рамках трехсторонней встречи стороны смогут найти общий язык касательно транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.
Капитал страны вчера в 08:25
Космос
Шесть галактик внезапно загадочным образом «обезумели»
AstroNews.ru вчера в 14:14
Происшествия
Павла Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Суд постановил освободить Устинова из-под стражи под подписку о невыезде до апелляции.
BFM.ru 06:07
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42