Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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Почему резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии напугало международных инвесторов
RT на русскомвчера в 12:10
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:12, Вашингтон
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Кино
СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
Игромания.ру вчера в 17:43
Происшествия
CBS: автомобиль протаранил вход в башню Trump Plaza в штате Нью-Йорк
Пострадал один человек, сообщила телекомпания CBS. По ее данным, водитель машины, судя по всему, действовал непреднамеренно.
ТАСС вчера в 23:09
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Здоровье
В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками
Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 15 сентября в 12:28
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru 16 сентября в 18:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
Армия и оружие
США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам
Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 23:12
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском вчера в 23:30
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:49
Гаджеты
Появилась новая информация о процессорах Intel Tiger Lake
Компания Intel уже долгое время работает на новыми мобильными процессорами Tiger Lake.
ITZine.ru вчера в 11:36
Политика
США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM вчера в 19:23
Технологии
Huawei инвестирует $1,5 млрд за пять лет в свою программу для разработчиков
В ближайшие пять лет компания Huawei дополнительно инвестирует 1,5 млрд долларов в свою программу для разработчиков, рассказал заместитель председателя компании Кен Ху на выставке HUAWEI CONNECT 2019 в Шанхае.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Политика
В Кремле не могут прокомментировать приговор Павлу Устинову
Отвечая на вопрос корреспондента «Эха» Песков отметил, что вряд ли президент смотрел видео с задержанием Павла Устинова.
Эхо Москвы вчера в 05:31
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 16 сентября в 03:28
Футбол
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия
Саудовская Аравия продала генконсульство, в котором убили Хашогги
Власти Саудовской Аравии продали здание своего генконсульства в Стамбуле, где был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги.
BFM.ru вчера в 12:51
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Здоровье
Назван главный продукт для работы мозга
Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко назвала продукт, который необходим мозгу в первую очередь.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru 16 сентября в 22:34
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:24
Космос
В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио
AstroNews.ru вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге
До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.
iReactor вчера в 22:35
Экономика
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
РБК вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Врач рассказала о возможной причине болезни Анастасии Заворотнюк
Газета Кемерова вчера в 10:16
Футбол
Адвокат друга Кокорина и Мамаева рассказала о рассмотрении по УДО
Газета.Ru вчера в 05:13