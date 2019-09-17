Энергетика
ИзвестияМировые цены на нефть снизились более чем на 5%
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% в ходе торгов во вторник, 17 сентября. Фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 5,31%, и составили $59,56 за баррель, передает RT. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали до $65,17 за баррель — на 5,58%.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:31, Вашингтон
Общество
50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».
REGNUM 18:28
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«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
Свободная Пресса 16:59
Происшествия
Шаргунов попросил Чайку проверить дело Устинова
Коммерсантъ 09:00
Экономика
Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»
Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 11:05
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Здоровье
Минздрав пересчитает получателей льготных лекарств
Минздрав РФ готовится внести всех получателей льготных лекарств в России в единый реестр.
Уралинформбюро вчера в 05:31
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
Astera 09:07
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Политика
Пенс заявил о боевой готовности войск США
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 17:56
Культура
Звезды «Зачарованных» сыграют сестер в «Анатомии страсти»
Актрисам предстоит сыграть сестер в 16-м сезоне сериала "Анатомия страсти" на телеканале АВС.
Культуромания 16:14
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Армия и оружие
Пентагон направил криминалистов в Эр-Рияд в связи с атакой на НПЗ
Центральное командование Вооруженных сил США направило в Саудовскую Аравию криминалистов.
Российская газета 18:43
Происшествия
МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками
Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.
RT на русском 12:49
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина".
Газета.Ru 01:55
Авто
В Японии представили новую Toyota Corolla
Японская компания на внутреннем рынке представила новую генерацию модели Toyota Corolla, представленную в стране в кузове универсал и седан.
Tvoe-avto.com 07:12
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru 00:53
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Политика
США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM 19:23
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Уфолог показал на снимке Луны инопланетный корабль
Актуальные Новости вчера в 11:37
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
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Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Политика
В Киеве признали, что Западу сложно поддерживать санкции против России
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.
RT на русском 19:14
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Шоу-бизнес
О возвращении мужа Заворотнюк на лед рассказала Навка
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о планах привезти шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербург осенью 2019 года.
Газета.Ru 10:48