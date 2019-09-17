Энергетика
Российская газетаНефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%
Цены на нефть во вторник корректируются вниз после рекордного за последнее время скачка, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК подешевели на 0,94 процента - до 68,8 доллара за баррель.
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Политика
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия»
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия» Во вторник в Москве пройдет инаугурация депутатов нового созыва Мосгордумы, избранного 8 сентября.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
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Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
Армия и оружие
Пентагон назвал вероятных исполнителей атаки на Saudi Aramco
Наиболее вероятным исполнителем атаки беспилотников на инфраструктуру нефтяной компании Saudi Aramco является Иран или поддерживаемые им силы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
РБК 20:19
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу из колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 02:24
Армия и оружие
Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов
Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна 12:57
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru 14:47
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Киберспорт
В Dota 2 изменили систему поиска игр
Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Политика
США подали в суд на Сноудена из-за его книги
Власти США подали в суд на бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена из-за его книги «Личное дело».
Lenta.ru 18:32
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Экономика
Более 49 тыс. работников General Motors в США начали забастовку
Более 49 тыс. сотрудников автоконцерна General Motors, членов американского Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW), в ночь на понедельник начали забастовку.
ТАСС вчера в 01:26
Энергетика
Нефти предсказали серьезный обвал
Толочек добавил, что "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель.
Lenta.ru 08:43
Футбол
«Аякс» обыграл «Лилль» в матче Лиги чемпионов
Нидерландский "Аякс" с крупным счетом переиграл французский "Лилль" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:51
Здоровье
Врачей могут начать штрафовать уже с октября
Сенаторы могут начать обсуждать законопроект о штрафах для врачей в конце сентября.
Инвест-Форсайт вчера в 16:24
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Музыка
Лазарев и Топалов столкнулись лбами в соцсети
Экспресс газета 07:50
Экономика
Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса
Отмена ЕНВД в условиях сложной экономической обстановки в стране станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:36
Космос
Двадцатилетие первого пуска ракеты-носителя Зенит-3SL
В настоящее время производство ракет «Зенит-3SL» приостановлено.
Золотой червонец 05:46
Здоровье
В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU вчера в 03:30
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК 13:08
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru вчера в 03:52
Здоровье
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 10:11