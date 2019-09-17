Цены на нефть во вторник корректируются вниз после рекордного за последнее время скачка, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК подешевели на 0,94 процента - до 68,8 доллара за баррель.

Нефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%

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