Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.
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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Футбол
Кадыров оценил спортивное будущее Кокорина и Мамаева
6 сентября Кадыров выразил готовность помочь Мамаеву и Кокорину вернуться на футбольное поле, предоставив им возможность выступать за грозненский «Ахмат».
РБК 09:54
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В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Политика
Путин считает Израиль русскоязычным государством
Российский лидер напомним, что в Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан, поэтому в России считают эту страну «русскоязычным государством».
REGNUM 08:55
Авто
Названы марки, в салонах которых приятнее покупать автомобили
110km.ru вчера в 17:54
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс 08:35
Гаджеты
Появились первые тесты видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700XT
Компания Sapphire сегодня, судя по всему, представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 5700XT.
iXBT.com вчера в 09:33
Политика
В Белоруссии заявили о готовности углублять отношения с США
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов поступательно двигаться по пути углубления отношения с США, чтобы этот процесс стал необратимым.
РИА Новости 11:21
Культура
Звёзды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти»
Звёзды фантастического сериала «Зачарованные» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти».
Актуальные Новости 10:14
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Космос
Вернувшийся с МКС робот «Федор» перестал включаться
Взгляд.ру 09:58
Гаджеты
Новый супермощный Redmi от Xiaomi покажут 19 сентября
Компания Xiaomi готовится показать всему миру улучшенную версию смартфона Redmi K20 Pro.
Российская газета 10:55
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев
Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.
АиФ Пермь 09:51
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Экономика
Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России
Новая система накопительных пенсий, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, может вступить в силу с 2021 года.
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука проигнорировала свадьбу режиссера с Андреевой
Сестра Бондарчука проигнорировала свадьбу режиссера с Андреевой Наталья решила не отменять свой отдых ради второго брака режиссера.
Экспресс газета 07:06
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12