Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Происшествия Глава Sputnik Молдавия попал под следственные действия в Кишинёве Глава агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк задержан в Кишинёве. Об этом сообщается на сайте издания 17 сентября.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.

Гаджеты WhatsApp не удаляет ошибочно отправленные файлы, узнали СМИ Функция "Удалить у всех", появившаяся два года назад, содержит не исправленную ошибку конфиденциальности, оставляя у пользователей ложное чувство конфиденциальности, пишет СМИ.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.

Авто Внедорожник Mercedes-Maybach получит свой собственный фирменный аромат Цветочно-кожистый аромат должен идеально сочетаться с остальными роскошными элементами внедорожника Maybach.

Культура Канал «2×2» выпустил мультсериал, где в одной из серий убивают Алексея Тотального По сюжету серии герой сериала Александр Бурдашев попадает в 2025 год вместе с Леондом Якубовичем, Вангой и осьминогом Паулем, чтобы «спасти Россию» от «самого жуткого президента страны Алексея Тотального».

Шоу-бизнес Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков» Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Политика Путин обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин во вторник посетит кризисный центр МЧС России.

Политика Госдума одобрила законопроект о единой базе данных россиян Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Политика Глава ОБСЕ заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил о невозможности проведения «свободных выборов» в Донбассе.

Политика С 1 октября в России не изменятся правила ухода в отпуск Речь идет о возможности для россиян подавать заявление на отпуск в электронном формате.

Политика Самолет МС-21 совершил первый международный полет Первый международный перелет российского пассажирского самолета МС-21-300 прошел успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".