Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Политика Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Технологии Троян Fanta атакует продавцов и покупателей Avito Троян нацелен на пользователей, размещающих объявления о купле-продаже на интернет-сервисе Avito.Через некоторое время после публикации продавец получает именное СМС о «переводе» на его счет необходимой суммы — полной стоимости товара.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из колонии Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.

Космос Раскрыта природа врезавшегося в Юпитер объекта Астрономы выяснили, что объект, врезавшийся в Юпитер в прошлом месяце, являлся небольшим астероидом, который в равной степени состоял из каменной породы и железа.

Шоу-бизнес Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк в ледовом шоу в Петербурге Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев уедет на гастроли с ледовым шоу «Руслан и Людмила», сообщила его коллега Татьяна Навка.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Кино Шварценеггера не станут омолаживать в новой части «Терминатора» Тим Миллер, режиссер «Терминатора: Темные судьбы», во время недавней беседы с журналистами отметил, что не станет омолаживать Арнольда Шварценеггера с помощью современных технологий.

Происшествия Госдума расширяет право задержанных на звонок родственникам Законопроектом изменится редакция ч.7 т.14 закона о полиции, согласно которой задержанный не позднее трех часов с момента задержания получает право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Игры Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.

Авто Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.

Шоу-бизнес Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.

Шоу-бизнес Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков» Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Единоборства В Госдуме предложили считать рэп-баттлы видом спорта Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта.

Политика Госдума одобрила в первом чтении создание единой базы данных россиян Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Происшествия Депутат Госдумы попросил Чайку опротестовать приговор Устинову Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов сообщил, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве.