Энергетика

Piter.tvPiter.tvМировые цены на нефть снижаются на торгах

Августовские фьючерсы Brent упали на 0,67%. Мировые цены на нефть снижаются на торгах. Об этом говорит информация, поступающая с бирж.
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Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Газета.Ruвчера в 12:51

Котировки Brent и WTI остаются в минусе

Росбалтвчера в 07:39

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новости24 июня в 11:00

Доллар, нефть и коронавирус на 25 июня

Право.рувчера в 04:02

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русскомвчера в 01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБК24 июня в 11:52

Нефть держится в минусе на опасениях вокруг перспектив спроса на сырье

ПРАЙМвчера в 06:24
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru вчера в 03:03
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Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
1,6K
Энергетика

Нефтяные мировые котировки превысили $41 за баррель

Мировые нефтяные цены отметили рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:19
Политика

Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
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Политика

Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продаваться без наушников и зарядки

News.ru 00:26
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
506
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу

Поражение "Манчестер Сити" в матче против лондонского "Челси" позволило "Ливерпулю" впервые с сезона-1989/90 стать чемпионом Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
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Политика

Российский посол в Германии рассказал о ситуации с «Северным потоком — 2»

Власти Германии и немецкие бизнес-круги отвергают логику шантажа и угроз со стороны США из-за "Северного потока — 2", заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
5K
Происшествия

Каширский маньяк признался в новых убийствах

Российская газета 02:30
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,2K
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
275
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
28
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
601
Интернет

Google согласился платить СМИ за новости

Google сообщила, что будет платить некоторым СМИ в Австралии, Бразилии и Германии за качественный контент и рассчитывает заключить больше сделок с другими медиа.
Вести.Ru вчера в 08:16
Армия и оружие

Индия и Китай снова развернули войска на границе

Военные Нью-Дели наблюдают за действиями Пекина в Ладакхе. Индия и Китай снова развернули войска на границе.
Piter.tv 01:50
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,7K
Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
11
Гаджеты

Honor показала смартфон Honor Play 4e

Сегодня компания Honor поделилась с фанатами новым изображением бюджетного смартфона Honor Play 4e.
ITZine.ru 02:16
Здоровье

Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды

Диетолог Светлана Соломеина заявила, что минеральная вода в целом полезна для организма, так как содержит необходимые организму микроэлементы.
Моя Москва.онлайн 00:26
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Здоровье

Врач-онколог посоветовал выкинуть рафинированное подсолнечное масло

Иван Карасев посоветовал выкинуть подсолнечное масло, заменив его оливковым.
Южный Федеральный 02:03
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Армия и оружие

В США заявили о прорыве бомбардировщиков B-21 в воздушное пространство РФ

В США заявили о порыве новейшими бомбардировщиками системы ПВО С-500 и С-400.
Актуальные Новости 02:03
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Кино

В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара»

Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.
Известия вчера в 20:28
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