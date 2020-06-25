Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель. В свою очередь августовские фьючерсы нефти WTI подешевели до 37,77 долларов. В среду стоимость нефти упала более чем на 5%. Причиной стал рост запасов сырья в США.

Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Политика Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. 1,2K

Общество В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду «Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны. 314

Общество Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции. 194

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3,1K

Финансы Российский рынок акций открылся падением Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются вслед за рынком акций США.

Наука На дне Марианской впадины обнаружили ртутное загрязнение Группа французских и китайских экологов нашли в образцах грунта и воды, полученных со дна Марианской впадины, следы токсичной метилированной ртути в значительных количествах. 16

Общество Во Владимирской области выявили 53 случая заражения коронавирусом Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53, до 4109, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 826

Общество Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины. 438

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7K

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра. 23

Космос Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах. 42

Технологии «Связной» выходит на рынок крупной бытовой техники Расширение новых для компании товарных категорий стало частью стратегии «Связного», продолжает представитель ритейлера: доставка таких заказов до двери клиента позволит «Связному» стать полноценным игроком на российском рынке крупной бытовой техники и электроники.

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин. 292

Здоровье Власти Челябинской области в 2020 году увеличили финансирование медицины на 4 млрд рублей Финансирование здравоохранения в Челябинской области за счет местного бюджета в 2020 году увеличено практически на 4 млрд рублей, что почти на 25% больше, чем в прошлом году.

Футбол Бывший футболист «Халла» Битти совершил каминг-аут Воспитанник английского футбольного клуба «Халл Сити» Томас Битти признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.