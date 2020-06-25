Августовские фьючерсы Brent упали на 0,67%. Мировые цены на нефть снижаются на торгах. Об этом говорит информация, поступающая с бирж.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах

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