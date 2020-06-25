Энергетика

Piter.tvPiter.tvМировые цены на нефть снижаются на торгах

Августовские фьючерсы Brent упали на 0,67%. Мировые цены на нефть снижаются на торгах. Об этом говорит информация, поступающая с бирж.
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Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Газета.Ruвчера в 12:51

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новости24 июня в 11:00

Нефть держится в минусе на опасениях вокруг перспектив спроса на сырье

ПРАЙМвчера в 06:24

Доллар, нефть и коронавирус на 25 июня

Право.рувчера в 04:02

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русскомвчера в 01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБК24 июня в 11:52

Котировки Brent и WTI остаются в минусе

Росбалтвчера в 07:39
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
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Кино

Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»

Piter.tv 24 июня в 14:49
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
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Происшествия

Каширский маньяк признался в новых убийствах

Российская газета 02:30
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Кино

Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа

Пандемия коронавируса стала причиной очередного переноса премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод".
РЕН ТВ вчера в 23:36
Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
1,5K
Шоу-бизнес

Ксения Собчак неудачно упала и сломала нос

Телеведущая Ксения Собчак, анонсируя новый выпуск своего YouTube-шоу, сообщила, что перенесла сложнейшую операцию на носу.
News.ru вчера в 08:56
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Общество

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости вчера в 12:58
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Политика

Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
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Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
21
Общество

Глава Минкультуры назвала срок возможного начала работы кинотеатров

В соответствии с рекомендациями, подготовленными Роспотребнадзором совместно с Минкультуры, кинотеатры могут возобновить работу в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.
РБК вчера в 05:36
85
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
996
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
28
Энергетика

Нефтяные мировые котировки превысили $41 за баррель

Мировые нефтяные цены отметили рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:19
Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
75
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
219
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,2K
Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
11
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
5K
Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
328
Общество

Названы территории Кузбасса, где выявили 44 новых случая коронавируса

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории, в которых на утро 26 июня выявили новых заболеших коронавирусом.
Газета Кемерова 00:10
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
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Кино

Робот впервые сыграет главную роль в фильме

YouTube Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика из Японии исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике.
РЕН ТВ 00:26
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Армия и оружие

Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
Вечерний курьер 01:59
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
509
Политика

В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата

Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
39
Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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