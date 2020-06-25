Энергетика
Piter.tvМировые цены на нефть снижаются на торгах
Августовские фьючерсы Brent упали на 0,67%. Мировые цены на нефть снижаются на торгах. Об этом говорит информация, поступающая с бирж.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия
От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
Кино
Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»
Piter.tv 24 июня в 14:49
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Происшествия
Каширский маньяк признался в новых убийствах
Российская газета 02:30
Кино
Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа
Пандемия коронавируса стала причиной очередного переноса премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод".
РЕН ТВ вчера в 23:36
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак неудачно упала и сломала нос
Телеведущая Ксения Собчак, анонсируя новый выпуск своего YouTube-шоу, сообщила, что перенесла сложнейшую операцию на носу.
News.ru вчера в 08:56
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости вчера в 12:58
Политика
Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину
Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Общество
Глава Минкультуры назвала срок возможного начала работы кинотеатров
В соответствии с рекомендациями, подготовленными Роспотребнадзором совместно с Минкультуры, кинотеатры могут возобновить работу в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.
РБК вчера в 05:36
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
Энергетика
Нефтяные мировые котировки превысили $41 за баррель
Мировые нефтяные цены отметили рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:19
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
Общество
Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
Общество
Названы территории Кузбасса, где выявили 44 новых случая коронавируса
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории, в которых на утро 26 июня выявили новых заболеших коронавирусом.
Газета Кемерова 00:10
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Кино
Робот впервые сыграет главную роль в фильме
YouTube Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика из Японии исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике.
РЕН ТВ 00:26
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
Вечерний курьер 01:59
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Политика
В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата
Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15