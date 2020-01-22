Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив $58,09 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

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Для жителей Уханя был введен временный запрет на выезд из города из-за распространения коронавируса.
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