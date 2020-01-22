Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив $58,09 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском00:14

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:36

Нефть дешевеет на комментариях МЭА о профиците сырья

ПРАЙМ06:34

Котировки Brent и WTI снижаются на новостях о коронавирусе

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Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов вторника

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на март на Лондонской нефтяной бирже 22 января в 12:01 MSK составил $64.14 за баррель

АК&М04:07
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Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
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Руководство спортивно-развлекательного комплекса «Анжи-Арена» в дагестанском Каспийске объяснило решение закрыть для женщин доступ в один из двух бассейнов.
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В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
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Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
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Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

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Коммерсантъ вчера в 08:50
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Как стало известно порталу NJCAR.RU, в тестах участвуют: внедорожник Komendant, седан Senat, а также минивэн Arsenal.
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Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
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Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
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