Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив $58,09 за баррель.
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Политика
Сформирован новый состав Правительства РФ
Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Авто
УАЗ выпустил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
Ульяновское предприятие представило универсальную грузопассажирскую версию своей модели «Профи».
Игры
Игры серии Half-Life пообещали сделать бесплатными в Steam
Коллекция игр серии Half-Life может быть доступна для пользователей Steam совершенно бесплатно до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx.
Кино
«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам
Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Общество
В Дагестане объяснили запрет посещений бассейна для женщин
Руководство спортивно-развлекательного комплекса «Анжи-Арена» в дагестанском Каспийске объяснило решение закрыть для женщин доступ в один из двух бассейнов.
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Энергетика
Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Происшествия
Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова заявила о примирении с ливанским бизнесменом
Женя заявила, что они с Маджидом всё это время поддерживали общение и по факту не расставались.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах
Как стало известно порталу NJCAR.RU, в тестах участвуют: внедорожник Komendant, седан Senat, а также минивэн Arsenal.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Происшествия
Кошка в Архангельске два дня держала хозяйку на кухне
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Политика
Совфед назначил Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ
Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту Генерального прокурора РФ.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Культура
Ольга Любимова стала новым министром культуры России
Финансы
Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.