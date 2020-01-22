Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив $58,09 за баррель.
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Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Авто
General Motors показала беспилотный шаттл без руля и педалей
Компания Cruise, принадлежащая корпорации General Motors, представила электрический беспилотный шаттл под названием Origin (он разрабатывался при участии компании Honda, которая ранее вкладывалась в Cruise).
Общество
Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции
Автомобильный бренд Aurus проводит тест-драйвы сразу трёх машин: Komendant, Arsenal и Senat.
Политика
Министром экономического развития РФ назначен Максим Решетников
Новым министром экономического развития России стал бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, назначенный 21 января на этот пост указом президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
На Кубани прекратили дело против сироты за распил гнилых деревьев
Футбол
«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Футбол
Российские клубы потеряли на трансферах $ 185 млн в 2019 году
В общей сложности на трансферы в мужских футбольных клубах было потрачено $ 7,35 млрд. Это на 5,8% больше, чем было потрачено в 2018 году.
Авто
УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал травму российского нападающего команды Артемия Панарина.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выступят последними в короткой программе на ЧЕ
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили последний, 19-й стартовый номер в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Кино
На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» обнаружили «неправильного» Капитана Америку
Политика
Объявлен состав нового российского правительства
Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Происшествия
Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
Общество
Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли
Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.