Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив $58,09 за баррель.
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Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Политика
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников
Новым главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Политика
Совфед назначил Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ
Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту Генерального прокурора РФ.
Здоровье
Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса
Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Экономика
Голикова анонсировала рост затрат на маткапитал к 2022–2023 годам
Расходы бюджета на материнский капитал увеличатся в 2022–2023 годах и стабилизируются на уровне 250–290 млрд рублей в год.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась на безымянном пальце кольцом с бриллиантом
В экзотической стране певица отметила свой день рождения и похвасталась шикарным подарком – кольцом с внушительным бриллиантом.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Космос
Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»
Наука
Названа главная причина внезапного инфаркта
Американские ученые из Йельского университета выяснили, что одной из главных причин внезапного сердечного приступа является воздействие ультрамелких частиц, которые встречаются в загрязненном воздухе.
Экономика
Украина размещает десятилетние евробонды в евро
"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, по Положению S / Правилу 144А", — говорится в сообщении министерства.
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере Йевтича
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Игры
Игры серии Half-Life пообещали сделать бесплатными в Steam
Коллекция игр серии Half-Life может быть доступна для пользователей Steam совершенно бесплатно до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Культура
«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам
Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
Политика
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
Общество
«Ъ»: коллекторские агентства могут допустить к работе с долгами ЖКХ
Коллекторские агентства могут быть допущены к полноценной работе с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Культура