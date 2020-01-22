Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив $58,09 за баррель.
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Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Политика
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Общество
Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому
Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Футбол
Паредес разыграл Неймара в раздевалке
Бывший футболист "Зенита" Леандро Паредес, который в настоящее время является игроком ПСЖ, разыграл своего товарища по команде форварда Неймара.
Политика
Захарова назвала самоубийством статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством».
Политика
ГД поддержала проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
"Вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности", — пояснял Хинштейн.
Культура
Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс
Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Политика
Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике
По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Энергетика
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти
«Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января»,— сказали в «Белнефтехиме» (цитата по «Интерфаксу»).
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Общество
Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН призвал не обращать внимания на критиков мер поддержки российских семей.
Армия и оружие
Трамп назвал ранения американских военных при атаке Ирана несерьезными
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, которые пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке, получили незначительные травмы, отнеся в эту категорию и сотрясение мозга.
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Huawei Y6s
Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Общество
На форуме в Давосе отменили сессию с участием Дерипаски
На Всемирном экономическом форуме в Давосе отменили сессию "Глобальное влияние климатической стратегии России", в которой должен был принять участие бизнесмен Олег Дерипаска.
Авто
Mitsubishi оставит дизельный Pajero Sport в России
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке останется как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, сообщает «Автостат» со ссылкой на президента и главного исполнительного директора «ММС Рус» Осаму Ивабу.
Наука
В водах Индонезии обнаружены новые виды ходячих акул
Учёные обнаружили четыре новых вида акул с удивительным способом передвижения.
Шоу-бизнес
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.