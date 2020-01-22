Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив $58,09 за баррель.
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Общество
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Общество
В «Освенциме» отказались принимать экспозицию музея Победы
Политика
Новый министр здравоохранения назначен в РФ
Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.
Авто
Рамный внедорожник Ford Bronco дебютирует раньше срока
Накануне ресурс "Ford Authority" сообщил, что в планах компании Ford представить новый внедорожник на Нью-йоркском мотор-шоу.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира спецназа ДНР
Общество
Мэр Харькова намерен вернуть в город проспект маршала Жукова
В 2016 году в связи с кампанией "декоммунизации" на Украине проспект Жукова был переименован в проспект Петра Григоренко (советский генерал и диссидент - ред.) Горсовет Харькова 19 июля отменил решение о переименовании и вернул проспекту имя маршала Жукова, однако суды по иску политических активистов отменили решение горсовета.
Происшествия
Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай
На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Футбол
Жано Ананидзе подписал контракт с кипрским «Анортосисом»
Экс-футболист московского "Спартака" Жано Ананидзе стал игроком "Анортосиса", сообщается на официальном сайте кипрского клуба.
Авто
Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
Здоровье
Иммунолог назвала средства для защиты от китайского коронавируса
Пока вирусологи ищут вакцину от китайского коронавируса, россияне могут обезопасить себя, надевая респиратор и используя специальные назальные средства, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Общество
Многодетным отцам в России могут разрешить досрочный выход на пенсию
В Госдуму внесён законопроект, который предлагает предусмотреть для многодетных отцов в России возможность досрочного выхода на пенсию.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Происшествия
У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус
22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Технологии
Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма
Происшествия
На Украине возбудили дело из-за драки депутата с посетителем кафе
"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего", - приводит РИА Новости сообщение официального органа.
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль
Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
Футбол
«Лестер» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ
«Лестер» прервал серию из двух поражений в АПЛ подряд, набрал 48 очков и укрепился на третьем месте.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Единоборства
Серроне может пропустить полгода после поражения от Макгрегора
Американский боец ММА Дональд Серроне может пропустить до 6 месяцев после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 246.
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Космос
Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»
Футбол
«Не Месси»: казанский «Рубин» подписал швейцарского легионера
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на странице в Instagram прокомментировал приобретение полузащитника «Леха» Дарко Йевтича.