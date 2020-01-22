Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив $58,09 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Общество ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.

Политика Новый министр здравоохранения назначен в РФ Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.

Авто Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.

Политика Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Общество Мэр Харькова намерен вернуть в город проспект маршала Жукова В 2016 году в связи с кампанией "декоммунизации" на Украине проспект Жукова был переименован в проспект Петра Григоренко (советский генерал и диссидент - ред.) Горсовет Харькова 19 июля отменил решение о переименовании и вернул проспекту имя маршала Жукова, однако суды по иску политических активистов отменили решение горсовета.

Политика Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.

Авто Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.

Здоровье Иммунолог назвала средства для защиты от китайского коронавируса Пока вирусологи ищут вакцину от китайского коронавируса, россияне могут обезопасить себя, надевая респиратор и используя специальные назальные средства, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Происшествия На Украине возбудили дело из-за драки депутата с посетителем кафе "В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего", - приводит РИА Новости сообщение официального органа.

Единоборства Серроне может пропустить полгода после поражения от Макгрегора Американский боец ММА Дональд Серроне может пропустить до 6 месяцев после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 246.