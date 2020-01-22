Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив $58,09 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском00:14

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:36

Нефть марки WTI дешевела более чем на 3% на рисках снижения спроса на сырье

ПРАЙМ13:45

Коронавирус угрожает росту мировой экономики

Независимая газета12:44

Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть

РИА Новостивчера в 00:00

Котировки Brent и WTI снижаются на новостях о коронавирусе

Росбалт06:54

Нефть подешевела на ослаблении опасений за поставки из Ливии

Взгляд.ру01:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Общество

В «Освенциме» отказались принимать экспозицию музея Победы

Московский Комсомолец 10:05
Политика

Новый министр здравоохранения назначен в РФ

Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.
ВладМедицина.ру вчера в 17:55
Происшествия

Осужденную за порнографию трансгендера-женщину освободили из СИЗО

Lenta.ru 14:40
Авто

Рамный внедорожник Ford Bronco дебютирует раньше срока

Накануне ресурс "Ford Authority" сообщил, что в планах компании Ford представить новый внедорожник на Нью-йоркском мотор-шоу.
Новые автомобили 08:47
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Автоновости дня 07:40
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира спецназа ДНР

URA.Ru вчера в 01:48
Общество

Мэр Харькова намерен вернуть в город проспект маршала Жукова

В 2016 году в связи с кампанией "декоммунизации" на Украине проспект Жукова был переименован в проспект Петра Григоренко (советский генерал и диссидент - ред.) Горсовет Харькова 19 июля отменил решение о переименовании и вернул проспекту имя маршала Жукова, однако суды по иску политических активистов отменили решение горсовета.
РЕН ТВ 16:17
Происшествия

Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай

На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Интерфакс 07:07
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Футбол

Жано Ананидзе подписал контракт с кипрским «Анортосисом»

Экс-футболист московского "Спартака" Жано Ананидзе стал игроком "Анортосиса", сообщается на официальном сайте кипрского клуба.
РИА Новости 15:11
Авто

Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день

Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
АвтоВзгляд 05:01
Здоровье

Иммунолог назвала средства для защиты от китайского коронавируса

Пока вирусологи ищут вакцину от китайского коронавируса, россияне могут обезопасить себя, надевая респиратор и используя специальные назальные средства, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Взгляд.ру 08:50
Общество

Многодетным отцам в России могут разрешить досрочный выход на пенсию

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает предусмотреть для многодетных отцов в России возможность досрочного выхода на пенсию.
RT на русском 14:06
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Происшествия

У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус

22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
РБК 12:07
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Технологии

Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма

Вести.Хайтек вчера в 09:12
Происшествия

На Украине возбудили дело из-за драки депутата с посетителем кафе

"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего", - приводит РИА Новости сообщение официального органа.
Российская газета 15:10
Футбол

«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
ProstoProSport 14:56
Футбол

«Лестер» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ

«Лестер» прервал серию из двух поражений в АПЛ подряд, набрал 48 очков и укрепился на третьем месте.
Lenta.ru 16:26
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Единоборства

Серроне может пропустить полгода после поражения от Макгрегора

Американский боец ММА Дональд Серроне может пропустить до 6 месяцев после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 246.
Sport24.ru вчера в 17:39
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Происшествия

Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора

REGNUM 11:04
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru вчера в 00:37
Футбол

«Не Месси»: казанский «Рубин» подписал швейцарского легионера

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на странице в Instagram прокомментировал приобретение полузащитника «Леха» Дарко Йевтича.
Новый Век 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное