Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent упала ниже $40
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на август упала на 6% на лондонской бирже ICE. Цена за баррель снизилась до $39,78 на 18:47. Brent торгуется на уровне ниже $40 впервые с 15 июня.
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Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос вчера в 08:10
Политика
В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore
RT на русском вчера в 20:05
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Футбол
Акинфеев рассказал, в какую европейскую команду мог уехать
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб. Он всю карьеру проводит в составе москвичей.
Спорт-Экспресс 12:14
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Политика
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом (Financial Times)
Владимир Путин хочет, чтобы ему предоставили возможность просидеть у власти еще 15 лет.
ИноСМИ 06:18
Общество
Россия смягчила ограничения на въезд иностранным специалистам
"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - сообщает пресс-служба правительства.
Газета.Ru 12:11
Общество
ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Политика
Финляндия планирует открыть границы с Россией в последнюю очередь
Россия окажется в числе последних стран, куда Финляндия разрешит туристические поездки.
RT на русском 12:16
Общество
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Общество
Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
Lenta.ru 13:50
Происшествия
В Петербурге в офис движения «Открытая Россия» пришла полиция
Ранее сообщалось, что обыск проходит в московском штабе "Открытки", однако, позже последовало уточнение, что туда пришли провокаторы.
Эхо Москвы 13:02
Недвижимость
Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%
Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 13:49
Политика
СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева
Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Политика
Грызлов: Киев блокирует дополнительные меры по прекращению огня
Москва, 25 июня 2020, 20:00 — REGNUM Украина блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня.
REGNUM 13:00
Общество
Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение
Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru 06:54
Политика
Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Соединенные Штаты планируют перебросить часть войск из Германии в Польшу.
Коммерсантъ вчера в 20:53
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 11,9%
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Об этом сообщили журналу «Компания» в пресс-службе банка.
Компания 07:09
Общество
В Госдуме предложили отдать мобильные номера в собственность абонентам
Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин прописали в законопроекте право пользователей «сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе», уведомив мобильного оператора.
News.ru 06:41
Общество
Суд признал незаконным строительство китайского завода на Байкале
Кабанский районный суд в Улан-Удэ признал незаконным строительство китайского завода по разливу воды на Байкале.
Lenta.ru 12:58