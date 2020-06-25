Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent упала ниже $40

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на август упала на 6% на лондонской бирже ICE. Цена за баррель снизилась до $39,78 на 18:47. Brent торгуется на уровне ниже $40 впервые с 15 июня.
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Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Газета.Ru12:51

Котировки Brent и WTI остаются в минусе

Росбалт07:39

Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах

Комсомольская правда05:05

Нефть падает на данных о распространении коронавируса и росте запасов в США

News.ru01:39

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Космос

Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
8
Общество

Канделаки заявила о домогательствах со стороны Саакашвили

Lenta.ru 12:29
2
Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос вчера в 08:10
1,2K
Политика

В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore

RT на русском вчера в 20:05
133
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
9
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
4,9K
Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
12
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
766
Футбол

Акинфеев рассказал, в какую европейскую команду мог уехать

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб. Он всю карьеру проводит в составе москвичей.
Спорт-Экспресс 12:14
Авто

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
10
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
588
Политика

Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом (Financial Times)

Владимир Путин хочет, чтобы ему предоставили возможность просидеть у власти еще 15 лет.
ИноСМИ 06:18
15
Общество

Россия смягчила ограничения на въезд иностранным специалистам

"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - сообщает пресс-служба правительства.
Газета.Ru 12:11
58
Футбол

Бывший форвард ЦСКА рассказал, как в клубе выдавали зарплату в пакетах

РИА Новости 05:46
Общество

ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе

В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
101
Политика

Финляндия планирует открыть границы с Россией в последнюю очередь

Россия окажется в числе последних стран, куда Финляндия разрешит туристические поездки.
RT на русском 12:16
245
Технологии

Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи

Газета.Ru 09:10
8
Общество

Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
2,5K
Общество

Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса

30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
Lenta.ru 13:50
1
Происшествия

В Петербурге в офис движения «Открытая Россия» пришла полиция

Ранее сообщалось, что обыск проходит в московском штабе "Открытки", однако, позже последовало уточнение, что туда пришли провокаторы.
Эхо Москвы 13:02
1
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Газета.Ru 09:55
1,9K
Недвижимость

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 13:49
1
Политика

СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
160
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
621
Политика

Грызлов: Киев блокирует дополнительные меры по прекращению огня

Москва, 25 июня 2020, 20:00 — REGNUM Украина блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня.
REGNUM 13:00
Общество

Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение

Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru 06:54
173
Политика

Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Соединенные Штаты планируют перебросить часть войск из Германии в Польшу.
Коммерсантъ вчера в 20:53
339
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 11,9%

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Об этом сообщили журналу «Компания» в пресс-службе банка.
Компания 07:09
478
Общество

В Госдуме предложили отдать мобильные номера в собственность абонентам

Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин прописали в законопроекте право пользователей «сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе», уведомив мобильного оператора.
News.ru 06:41
84
Общество

Суд признал незаконным строительство китайского завода на Байкале

Кабанский районный суд в Улан-Удэ признал незаконным строительство китайского завода по разливу воды на Байкале.
Lenta.ru 12:58
1
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