Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,63%, составив $37,77 за баррель.
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Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Происшествия
В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на плоту
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском вчера в 14:23
Общество
Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме
Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes
Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 23 июня в 21:38
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Путин предложил предоставлять статус самозанятых с 16 лет
Все регионы получат возможность вводить у себя налоговый режим для самозанятых, отметил Путин.
BFM.ru вчера в 13:08
Общество
СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Несмотря на запрет международных полетов, «Аэрофлот» продолжает выполнять пассажирские рейсы за рубеж.
РБК 01:27
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК 23 июня в 08:01
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Шоу-бизнес
Телеведущий назвал розыгрышем развод Харламова и Асмус
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу и это был розыгрыш.
Аргументы и Факты вчера в 11:12
Происшествия
На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков
RT на русском вчера в 19:32
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
Авто
Новое подразделение появилось у отечественного «АвтоВАЗа»
«ВА-Волжский Автостроитель» — специализированная газета, сообщила о новом специальном участке на отечественном концерне, который будет заниматься дополнительным оснащением автомобилей.
ГЛАС.RU 23 июня в 04:12
Экономика
Меры поддержки экономики в России свернут с 1 июля
Как отметил Моисеев, с 1 июля министерство планирует ограничить траты из федеральной казны.
Новые Известия 23 июня в 09:47
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня 23 июня в 14:30
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 23 июня в 11:05
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Политика
Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском вчера в 12:16
Происшествия
Красноярец устроил стрельбу во дворе жилого дома
Рано утром во дворе дома №37 на ул. 9 Мая неизвестный стрелял из пистолета в воздух. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.
ТВК 01:18
Наука
На дне Марианской впадины обнаружили ртутное загрязнение
Группа французских и китайских экологов нашли в образцах грунта и воды, полученных со дна Марианской впадины, следы токсичной метилированной ртути в значительных количествах.
Gazeta.SPb 00:13
Общество
В Роструде напомнили о сокращенной рабочей неделе
В начале июня, на совещании с членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и руководством ЦИК, глава государства поддержал предложение провести голосование 1 июля.
ФАН вчера в 22:57
Общество
Доктор Комаровский назвал необычный способ спастись от жары
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о необычном методе спасения от жары. Так, в жаркую погоду может помочь шарф, уверен врач.
АБН 01:32
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02