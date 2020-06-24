Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,63%, составив $37,77 за баррель.
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Общество
Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми
Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми.
REGNUM 23 июня в 10:48
Космос
Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету
«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Свободная Пресса 23 июня в 00:38
Общество
Китай готовится к отказу от доллара
Синхай не исключил, что в ближайшее время американский доллар обесценится, что плохо скажется на китайской экономике, поскольку у Китая находится около 2 трлн долларов США в виде зарубежных инвестиций.
Evo-rus.com 23 июня в 12:00
Экономика
Ничто так не пугает американские индексы, как возвращение коронавируса
Три основных фондовых индекса США в среду показали наиболее сильное за две недели дневное снижение, так как рост числа случаев коронавируса в США усилил опасения ещё одной волны блокировок и увеличения экономического ущерба.
ПРАЙМ 01:50
Игры
Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»
Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС вчера в 08:33
Гаджеты
Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам.
Piter.tv вчера в 06:28
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
Здоровье
Врачи Коммунарки: люди в Югре умирают от безразличия к самим себе
Бригада столичных врачей в Югре пробудет две недели. За пару дней москвичи успели поработать в Ханты-Мансийске и Сургуте.
СургутИнформТВ вчера в 10:18
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 08:29
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Космос
В космосе обнаружили неизвестный экзотический объект
Объект впервые был обнаружен в августе прошлого года с помощью обсерваторий LIGO и Virgo, которые зафиксировали гравитационные волны от слияния огромной черной дыры с неизвестным объектом, чья масса составляла всего 2,6 солнечных.
Профиль 02:03
Гаджеты
Intel показала линейку своих дискретных GPU Xe, один из них просто огромный
Раджа Кодури (Raja Koduri), возглавляющий отдел разработки графических процессоров Intel, опубликовал серию фотографий, на которых представлены GPU компании для дискретных видеокарт.
iXBT.com 00:20
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Происшествия
Новым очагом коронавируса в Бурятии стало отделение БСМП
За сутки в Бурятии выявили более 40 заражённых коронавирусом, в том числе из нового очага В Бурятии появился новый очаг распространения коронавируса – им стало неврологическое отделение БСМП.
Байкал-Daily вчера в 21:20
Общество
Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме
Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы.
РИА Новости вчера в 20:44
Армия и оружие
Milliyet (Турция): что это за альянс? (Milliyet)
До последнего инцидента с Францией в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией имела место взаимная демонстрация силы в воздухе и на море, происходили события, создававшие опасность конфликта, пусть и ограниченного.
ИноСМИ вчера в 03:00
Политика
Статью Путина о Второй мировой войне опубликовала немецкая газета
Немецкая ежедневная газета junge Welt опубликовала статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне на немецком языке, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 02:00
Киберспорт
Call of Duty: Mobile скачали уже больше 250 млн раз
CT news вчера в 06:06
Политика
Тачи отказался от визита в Вашингтон
Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru вчера в 14:45
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Авто
Мальтиец потребовал возвращения автомобилей Lada в Европу
Следует упомянуть, что недавно немецкая компания Lada Deutschland – официальный дистрибьютор «АвтоВАЗа» в Европе – заявила, что последняя поставка новых российских авто была отправлена в ЕС в марте нынешнего года.
CarsWeek.ru вчера в 09:21
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
Общество
Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 01:02