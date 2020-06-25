Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,63%, составив $37,77 за баррель.
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Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Газета.Ru12:51

Котировки Brent и WTI остаются в минусе

Росбалт07:39

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00

Нефть падает на данных о распространении коронавируса и росте запасов в США

News.ru01:39

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах

Комсомольская правда05:05
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
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Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
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Происшествия

Трое детей утонули в одном районе Подмосковья

Трое детей утонули в Солнечногорском районе Московской области. Об этом 25 июня сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Известия 13:28
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Происшествия

Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено

Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
ТАСС 14:59
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Общество

В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду

Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM 02:25
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Политика

В контактной группе начался диалог по закону о статусе Донбасса

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на состоявшейся в четверг видеоконференции впервые начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.
ТАСС 14:47
Общество

Эксперт оценил первые данные экзитполов по голосованию за Конституцию

В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
Ридус 14:55
4
Общество

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Военное дело 03:49
1
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Футбол

«Акрон» объявил о подписании двух игроков

Тольяттинский «Акрон» объявил о подписании контрактов с несколькими новичками.
Матч ТВ 14:05
Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
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Политика

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку – 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
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Общество

Как Павлу Лобкову удалось проголосовать дважды

Комсомольская правда 14:58
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Музыка

Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»

Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
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Здоровье

Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:07
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Футбол

16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины

В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Культура

Один из главных аттракционов Disney решили переделать ради темнокожих

Взгляд.ру 15:44
Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru 11:21
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Авто

Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль

Компании Mercedes-Benz и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса.
Автоновости дня вчера в 03:43
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Происшествия

Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их".
РИА Новости 12:15
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Общество

Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении.
ТАСС 13:33
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях до конца июня

На карте, размещенной на портале Гидрометцентра, указано, что в столичном регионе и Петербурге среднесуточные температуры достигнут 16 градусов, что соответствует норме.
РЕН ТВ вчера в 19:11
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Футбол

Карпин возмутился записью РПЛ о форс-мажоре

Напомним, РПЛ не приняла решение о переносе игры ростовчан против «Сочи», заявив, что заражение коронавирусом в команде не является форс-мажором.
Евро-футбол.ру 12:50
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Экономика

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости 12:08
Технологии

В сети опубликованы данные миллионов пользователей Telegram

В сети Интернет обнаружена база данных миллионов пользователей популярного мессенджера Telegram.
3DNews вчера в 05:15
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