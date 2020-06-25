Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,63%, составив $37,77 за баррель.
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SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
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Мистер и мисс Ви Cyberpunk 2077 начинается, конечно же, с создания персонажа.
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Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Общество
Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
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Общество
В Росавиации предложили возобновить перелеты со странами СНГ: мнения
Как пишет издание «Коммерсантъ», по мнению Нерадько, возобновлять авиаперелеты нужно в в индивидуальном порядке и в соответствии с эпидситуацией в той или иной стране.
Newsler.ru 12:57
Экономика
Провести интернет в отдаленные районы Якутии предлагают за счет бюджета
Провести интернет в отдаленные районы Якутии предлагают за счет бюджета Глава Якутии Айсен Николаев предложил включить в госпрограмму развития Арктики расходы в размере 3,7 млрд руб. на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Усть-Нера—Черский.
Коммерсантъ 18:01
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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
Михаил Ефремов перенес сердечный приступ.
Комсомольская правда 18:00
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Игры для пользователей Xbox Live Gold в июле – Microsoft анонсировала новую раздачу
Компания Microsoft анонсировала июльскую подборку для пользователей Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.
Srnsk 15:23
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Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
Предшественницей Примакова на должности главы Россотрудничества была Элеонора Митрофанова. Ее назначили на должность в 2017 году.
Телеканал Санкт-Петербург 08:52
Армия и оружие
Недозащитили: опубликованы последствия противостояния израильских F-16 с С-300 и «Панцирь-С»
Очередной рейд израильских ВВС против сирийских и иранских военных вновь завершился не в пользу систем ПВО С-300 и «Панцирь-С».
Avia.pro 00:14
Общество
Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области
В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
Общество
«Роснефть» претендует на участки на особо охраняемой природной территории
«Роснефть» претендует на участки на особо охраняемой природной территории Планы «Роснефти» по расширению ресурсной базы проекта «Восток Ойл» могут столкнуться с трудностями.
Коммерсантъ 18:01
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, агентство «РИА Новости».
Известия 17:32
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Происшествия
В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности
Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы 14:33
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
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Космический турист выйдет в открытый космос с борта МКС в 2023 году
RT на русском 09:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Общество
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
Космос
В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун
Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews 00:45
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» «вернуть» Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16