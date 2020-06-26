Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,63%, составив $37,77 за баррель.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
Общество
Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Армия и оружие
Индия и Китай снова развернули войска на границе
Индия следит за сосредоточением китайских войск в восточном Ладакхе и также разворачивает там дополнительные контингенты.
Lenta.ru 01:30
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
Технологии
Студия Лебедева заявила, что многие «экспресс-дизайны» создавала нейросеть
Газета.Ru 01:49
Происшествия
Быкову изменили меру пресечения
Постановлением Первомайского райсуда изменена мера пресечения бывшему главе Кирова Владимиру Быкову, сообщает "ТАСС" со ссылкой на адвоката обвиняемого и источники в суде.
Московский Комсомолец Киров вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус лично раскрыла причину развода с Харламовым
Ранее актриса говорила о том, что не стала бы «хайпить» на теме отношений с мужем. К решению о разводе Кристина с Гариком шли уже давно.
7Дней.ру 02:00
Общество
Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию России на утро составляет 49,5%, следует из данных штаба по наблюдению за электронным голосованием.
РИА Новости 00:50
Гаджеты
В основную ветку ядра Linux впервые добавили поддержку процессора из России
Поддержка российских процессоров впервые была добавлена в основную ветку ядра операционной системы Linux, сообщила 25 июня пресс-служба компании Baikal Electronics.
ИА Красная Весна вчера в 08:01
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
Общество
На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений
Группа жителей американского города Ситка на Аляске предложили снести памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Америке на рубеже XVIII- XIX веков.
Известия 00:58
Гаджеты
Honor показала смартфон Honor Play 4e
Сегодня компания Honor поделилась с фанатами новым изображением бюджетного смартфона Honor Play 4e.
ITZine.ru 02:16
Происшествия
В Индии за один день от ударов молний погибли более 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 06:56 — REGNUM В результате ударов молний на востоке и севере Индии 25 июня погибли 107 человек.
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы вчера в 13:16
Кино
Робот впервые сыграет главную роль в фильме
YouTube Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика из Японии исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике.
РЕН ТВ 00:26
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Происшествия
Ефремов заявил, что готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил о готовности усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова.
МР7.ру вчера в 02:16
Политика
МИД РФ пообещал ответ на переброску войск США в Польшу
В МИД РФ пообещали, что Россия примет меры безопасности в ответ на возможную переброску войск США из ФРГ в Польшу.
ФАН вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 24 июня в 09:00
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
Inc-news.ru вчера в 13:11
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Политика
Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину
Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
Политика
В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат
Ранее президент Дональд Трамп назвал Вашингтон полностью принадлежащим демократам, и отмечал, что только очень глупые республиканцы будут голосовать за изменение его статуса.
Российская газета вчера в 22:44