Цена нефти Brent опустилась ниже $45,5 за баррель
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Котировки упали на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 0,79%, до $42,55 за баррель.В источнике
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