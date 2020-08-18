Цена нефти Brent опустилась ниже $45,5 за баррель

Котировки упали на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 0,79%, до $42,55 за баррель.