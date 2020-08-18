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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась ниже $45,5 за баррель

Котировки упали на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 0,79%, до $42,55 за баррель.В источнике
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РБК

Стоимость нефти Brent стабилизировалась. Что будет дальше?

РБКвчера в 02:06
ИА Красная Весна

Цены на нефть на биржах снизились

ИА Красная Весна01:13
REGNUM

Нефть настроена достичь новых максимумов

REGNUM01:13
ПРАЙМ

Рынок нефти еще не стабилизировался, считает миннефти Ирана

ПРАЙМвчера в 15:39
Взгляд.ру

Нефть подешевела на опасениях вокруг баланса предложения и спроса

Взгляд.ру01:15
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русскомвчера в 01:10
АК&М

Рынок нефти: торговля в боковике затянулась

АК&Мвчера в 06:00

В Минске рассказали о переговорах премьеров Белоруссии и России

Премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в Белоруссии и торгово-экономические отношения двух стран.
RT на русскомвчера в 13:46
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«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны

Крупнейший российский производитель оружия «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета по заказу Министерства обороны России, сообщил 20 августа гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.
Известия22:09

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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На космодром Байконур доставлен орбитальный модуль «Наука» для МКС

«Сегодня, 19 августа 2020 года, модуль «Наука», запуск которого к Международной космической станции запланирован на весну 2021 года, прибыл на космодром Байконур», — указано в сообщении госкорпорации.
REGNUMвчера в 10:57
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До конца лета ПФР перечислит пожилым россиянам еще одну выплату

Родители, имеющие детей-студентов, могут получить выплаты из Пенсионного фонда России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, новая выплата от ПФР придет родителям совершеннолетних иждивенцев до 31 августа.
Уфимские Заметкивчера в 14:13
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РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси

По словам собеседника агентства, версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к инциденту с «вагнеровцами» получает всё больше подтверждений по результатам работы с вернувшимися на родину россиянами.
Мир новостейвчера в 10:09
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