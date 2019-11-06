Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,61%, составив $55,86 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском00:12

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:39

Цены на нефть опираются на геополитический фон

REGNUM05:09

Цена нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с конца сентября

Эхо Москвывчера в 11:03

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $62 за баррель

Росбалт02:27

Цена нефти превысила $63 за баррель

ТАССвчера в 11:09

Цена нефти впервые с сентября поднялась выше $63 за баррель

РБКвчера в 11:25
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Политика

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Культура

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

Российский критик и литературовед Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил писатель Александр Архангельский.
RT на русском 05:39
Энергетика

«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Общество

Билл Гейтс потерял второе место в списке самых богатых людей

Президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно удалось занять вторую строчку в списке самых богатых людей мира.
Телепрограмма вчера в 18:28
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Происшествия

В Курской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Курской области при лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
RT на русском вчера в 22:26
Технологии

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Культура

Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Происшествия

Уволено руководство скандально известной соликамской колонии

Начальник исправительной колонии строгого режима №9 в Пермском крае полковник Салим Абдурахманов уволен приказом ФСИН России.
Коммерсантъ 06:56
Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Общество

Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции

Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Армия и оружие

Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Культура

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок

СМИ сообщили о том, что в Санкт-Петербурге умер профессор Александр Михайлов.
Дни.ру 07:06
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Общество

КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ вчера в 19:17
Фигурное катание

Жулин объяснил, почему у Загитовой появились проблемы с прыжками

Sport24.ru 07:08
Авто

Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей

На мировой рынок Toyota Raize выйдет в 2020 году. В Японии он стоит 1,6 млн. иен, что примерно составляет 1 000 000 рублей.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Политика

Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза

Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Шоу-бизнес

Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru вчера в 01:11
Кино

События «Бегущего по лезвию» происходят в ноябре 2019. Что угадали создатели фильма

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Наука

Найден белок, блокирующий вирус Зика

Биологи из США открыли белок, который имеет решающее значение для контроля репликации вирусов Западного Нила и Зика.
Индикатор 05:03
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
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