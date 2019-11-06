Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,61%, составив $55,86 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

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