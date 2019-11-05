Энергетика
REGNUMНефть поднялась выше $63 за баррель
Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters. В настоящий момент январские фьючерсы Brent выросли в цене на 73 цента (1,17%), до $62,86 за баррель.
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Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября из сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM 23:32
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Авто
Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался в 3 раза дешевле оригинала
Компания Landwind «рассекретила» стоимость и дату начала продаж нового флагманского кроссовера Landwind E315 E315, который похож на обновленный Hyundai Santa Fe.
CarsWeek.ru 00:57
Космос
«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства
Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы 02:30
Общество
Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь
Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь Астролог Василиса Володина опубликовала бесплатный мини-гороскоп на ноябрь с главными советами для Овнов, Львов, Тельцов и остальных знаков зодиака.
Экспресс газета 14:12
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
Бодрость на весь день Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.
РИА Новости 19:04
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Экономика
Как планируют потратить бюджет Тюмени в 2020 году
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году составит 19 млрд 228 млн 808 тыс. рублей; в 2021 году - 17 млрд 286 млн 652 тыс. рублей; в 2022 году - 18 млрд 431 млн 199 тыс. рублей При этом предлагается установить размер резервного фонда – по 20 млн рублей в год.
Вслух.Ру 23:08
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой пассией
В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист 15:44
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
РИА Новости 17:15
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия 22:57
Происшествия
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Регион online 06:46
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол
Михаил Кержаков прокомментировал поражение «Зенита»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился эмоциями после домашнего поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» .
Gazeta.SPb 17:03
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Армия и оружие
Кто поможет России, если начнется война с США
Китайское издание Sohu.com рассказало читателям, кто будет союзником России, если она вступит в войну в США.
Брянские новости 21:01
Армия и оружие
Британия продлила программу обучения украинских военных на три года
Коммерсантъ вчера в 19:49
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК 16:00
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Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Общество
Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
Общественное телевидение России 06:35