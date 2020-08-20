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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 20 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,02%, составив $42,49 за баррель.В источнике
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АК&М

Фьючерс на нефть Brent на октябрь на закрытие понизился 0.2%

АК&М02:57
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

RT на русском01:58
Взгляд.ру

Нефть подешевела на опасениях вокруг баланса предложения и спроса

Взгляд.ру01:15
ИА Красная Весна

Цены на нефть на биржах снизились

ИА Красная Весна01:13
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Нефть настроена достичь новых максимумов

REGNUM01:13
Росбалт

Нефть дешевеет, Brent ушла ниже $45 за баррель

Росбалт02:59
РБК

Стоимость нефти Brent стабилизировалась. Что будет дальше?

РБКвчера в 02:06

«Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш» для самообороны

Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.
РИА Новости03:37
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