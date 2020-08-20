Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 20 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,02%, составив $42,49 за баррель.В источнике
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