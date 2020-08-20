Беспилотные автомобили в России могут выпустить на выделенную полосу

По мнению экспертов Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», если беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту и получит право движения по выделенной полосе, это позволит упростить взаимодействие ИИ с другими водителями.