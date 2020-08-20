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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 20 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,02%, составив $42,49 за баррель.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

RT на русском01:58
Взгляд.ру

Нефть подешевела на опасениях вокруг баланса предложения и спроса

Взгляд.ру01:15
АК&М

Рынок нефти: торговля в боковике затянулась

АК&Мвчера в 06:00
REGNUM

Нефть настроена достичь новых максимумов

REGNUM01:13
Телеканал 360°

Цены на нефть снизились в ходе торгов

Телеканал 360°вчера в 05:36
РБК

Стоимость нефти Brent стабилизировалась. Что будет дальше?

РБКвчера в 02:06
ИА Красная Весна

Цены на нефть на биржах снизились

ИА Красная Весна01:13

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионат17 августа в 10:43
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Авторы ремейка Mafia рассказали о классическом уровне сложности

Прохождение Mafia: The City of Lost Heaven может вызвать затруднения у многих игроков, но разработчики ремейка решили порадовать тех, кто жаждет вызова оригинала, добавив в игру «классический», то есть максимальный уровень сложности.
Игромания.ру01:21

Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.comвчера в 08:05
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Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру02:29

Подержанные автомобили могут подорожать в России

Специалисты Autonews уточнили, что кредитные учреждения не спешат выдавать средства на приобретение подержанных авто, что также не допускает роста цен на вторичном рынке и стимулирует покупателя обратить внимание на подержанные автомобили.
NewInform02:49
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Беспилотные автомобили в России могут выпустить на выделенную полосу

По мнению экспертов Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», если беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту и получит право движения по выделенной полосе, это позволит упростить взаимодействие ИИ с другими водителями.
Росбалт23:30
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