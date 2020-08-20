Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 20 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,02%, составив $42,49 за баррель.
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Нефть настроена достичь новых максимумов

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

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Стоимость нефти Brent стабилизировалась. Что будет дальше?

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Подчеркивается, что средства начислят автоматически. При этом многодетные родители могут получить выплаты на 3-х студентов, не более.
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Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ узнать мошенников по номеру телефона.
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Netflix назвал актерский состав в новой работе Гильермо дель Торо

Американский стиминговый сервис Netflix рассказал об актерском составе для работы над озвучиванием нового анимационного мюзикла «Пиноккио» Гильермо дель Торо и Марка Густафсона.
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Общество

В Свердловской области выявили ещё 139 носителей коронавируса

Екатеринбург, 20 августа 2020, 10:53 — REGNUM На Среднем Урале подтверждена информация о новых 139 случаях заражения коронавирусом.
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Дмитрий Каросанидзе, являющийся главой группы поддержки продаж сетевых решений компании "Инфосистемы джет", рассказал о том, что местоположение владельца смартфона можно узнать даже в том случае, когда устройство выключено.
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Шоу-бизнес

Дочь Леры Кудрявцевой сделала свою первую фотографию

На отдыхе девочка сделала свою первую в жизни фотографию на телефон, чем звезда поделилась с поклонниками на страничке в Instagram.
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Иран представил новые баллистическую и крылатую ракеты

Речь идет о баллистической ракете класса "земля - земля", которая получила название "Хадж Касем" в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 04:22
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Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса, передает радио Sputnik.
Газета.Ru вчера в 23:28
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Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Москва, 20 августа 2020, 11:11 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внес в Госдуму член Совфеда Александр Барышев, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.
REGNUM 04:11
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Политика

Цепкало обсудил с главой МИД Польши план помощи Белоруссии

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, обсудили план помощи Варшавы Белоруссии.
РИА Новости 04:03
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Шоу-бизнес

В театре Олега Табакова объяснили увольнение Розы Хайруллиной

Газета.Ru 03:11
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Общество

В России выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом

В 83 российских регионах за сутки зарегистрировали 4785 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:53
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Криминального авторитета Лоту Гули убили в Анталье

Газета.Ru 01:53
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Происшествия

Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда

РИА Новости вчера в 06:53
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Политика

МИД Литвы инициирует введение запрета на въезд Лукашенко в страну

Литовское правительство, ранее объявившее о введении санкций в отношении белорусского президента Александра Лукашенко, подготовило список из 32 чиновников Белоруссии, которым предписывается запрет на въезд в страну.
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Политика

Совет оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с Россией

Координационный совет оппозиции Белоруссии готов к контактам с Россией, сообщил член президиума совета, бывший министр культуры Павел Латушко.
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Общество

Кудрин сообщил о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

В целом ведомство провело 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.
Ведомости вчера в 11:43
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Общество

Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком

Виталий Шулика Мвд.рф Согласно декларации, замминистра внутренних дел Шулика заработал за 2019 год 26,7 млн рублей.
REGNUM вчера в 17:26
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Общество

Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты

Саратов, 20 августа 2020, 10:15 — REGNUM За классное руководство педагогам Саратовской области выплатят более 373 млн рублей.
REGNUM 03:15
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Экономика

Счетная палата зафиксировала рост пенсии в июле на 10%

"Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличился на 1010,26 рубля", ‒ сообщается в докладе.
Вести.Ru 02:43
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Единоборства

Ян назвал Джонса величайшим бойцом в истории UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян признался, что считает величайшим бойцом в истории организации бывшего обладателя титула в полутяжёлом дивизионе Джона Джонса.
RT на русском 04:17
Политика

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Общество

Анонсирована новая Call of Duty с подзаголовком Black Ops Cold War

Infinity Ward анонсировала следующую часть серии Call of Duty. Как и предполагали инсайдеры, она получила подзаголовок Black Ops Cold War.
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Политика

Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса

Смерть 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, стала результатом непрофессионализма президента Дональда Трампа, говорится в выдержках из заявления бывшего главы государства Барака Обамы, которое он сделал на съезде Демократической партии.
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Хельсинки с 24 августа вновь закрывает границы для граждан из 10 стран из-за ситуации с коронавирусом в этих государствах.
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Общество

Дом руководителя координационного совета Белоруссии облили краской

Неизвестные облили белой краской дом одного из руководителей координационного совета Белоруссии Павла Латушко.
РЕН ТВ 03:19
Политика

Вице-премьеру России Хуснуллину сделали прививку от коронавируса

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что сделал прививку от коронавируса.
Kazanfirst.ru 01:45
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Армия и оружие

Уникальные пистолеты начали производить в Подмосковье

Производство новых пистолетов «Удав» стартовало в подмосковном Подольске, передает пресс-служба Минивеста региона.
Подмосковье Сегодня 03:32
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