Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 20 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,02%, составив $42,49 за баррель.
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество
До конца лета ПФР перечислит пожилым россиянам еще одну выплату
Подчеркивается, что средства начислят автоматически. При этом многодетные родители могут получить выплаты на 3-х студентов, не более.
Evo-rus.com 01:52
Общество
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ узнать мошенников по номеру телефона.
Lenta.ru вчера в 19:36
Кино
Netflix назвал актерский состав в новой работе Гильермо дель Торо
Американский стиминговый сервис Netflix рассказал об актерском составе для работы над озвучиванием нового анимационного мюзикла «Пиноккио» Гильермо дель Торо и Марка Густафсона.
Известия вчера в 22:19
Общество
В Свердловской области выявили ещё 139 носителей коронавируса
Екатеринбург, 20 августа 2020, 10:53 — REGNUM На Среднем Урале подтверждена информация о новых 139 случаях заражения коронавирусом.
REGNUM 03:53
Гаджеты
Названы способы узнать местонахождение при выключенном смартфоне
Дмитрий Каросанидзе, являющийся главой группы поддержки продаж сетевых решений компании "Инфосистемы джет", рассказал о том, что местоположение владельца смартфона можно узнать даже в том случае, когда устройство выключено.
Discover24 04:03
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой сделала свою первую фотографию
На отдыхе девочка сделала свою первую в жизни фотографию на телефон, чем звезда поделилась с поклонниками на страничке в Instagram.
Территория новостей 01:12
Армия и оружие
Иран представил новые баллистическую и крылатую ракеты
Речь идет о баллистической ракете класса "земля - земля", которая получила название "Хадж Касем" в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 04:22
Здоровье
Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса, передает радио Sputnik.
Газета.Ru вчера в 23:28
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму
Москва, 20 августа 2020, 11:11 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внес в Госдуму член Совфеда Александр Барышев, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.
REGNUM 04:11
Политика
Цепкало обсудил с главой МИД Польши план помощи Белоруссии
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, обсудили план помощи Варшавы Белоруссии.
РИА Новости 04:03
Общество
В России выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом
В 83 российских регионах за сутки зарегистрировали 4785 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:53
Происшествия
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
РИА Новости вчера в 06:53
Политика
МИД Литвы инициирует введение запрета на въезд Лукашенко в страну
Литовское правительство, ранее объявившее о введении санкций в отношении белорусского президента Александра Лукашенко, подготовило список из 32 чиновников Белоруссии, которым предписывается запрет на въезд в страну.
ИА Новороссия 00:48
Политика
Совет оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с Россией
Координационный совет оппозиции Белоруссии готов к контактам с Россией, сообщил член президиума совета, бывший министр культуры Павел Латушко.
Коммерсантъ 04:13
Общество
Кудрин сообщил о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
В целом ведомство провело 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.
Ведомости вчера в 11:43
Общество
Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком
Виталий Шулика Мвд.рф Согласно декларации, замминистра внутренних дел Шулика заработал за 2019 год 26,7 млн рублей.
REGNUM вчера в 17:26
Общество
Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты
Саратов, 20 августа 2020, 10:15 — REGNUM За классное руководство педагогам Саратовской области выплатят более 373 млн рублей.
REGNUM 03:15
Экономика
Счетная палата зафиксировала рост пенсии в июле на 10%
"Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличился на 1010,26 рубля", ‒ сообщается в докладе.
Вести.Ru 02:43
Единоборства
Ян назвал Джонса величайшим бойцом в истории UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян признался, что считает величайшим бойцом в истории организации бывшего обладателя титула в полутяжёлом дивизионе Джона Джонса.
RT на русском 04:17
Политика
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми.
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
Анонсирована новая Call of Duty с подзаголовком Black Ops Cold War
Infinity Ward анонсировала следующую часть серии Call of Duty. Как и предполагали инсайдеры, она получила подзаголовок Black Ops Cold War.
CyberSport.ru вчера в 16:52
Политика
Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса
Смерть 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, стала результатом непрофессионализма президента Дональда Трампа, говорится в выдержках из заявления бывшего главы государства Барака Обамы, которое он сделал на съезде Демократической партии.
РБК 01:35
Общество
Финляндия с 24 августа закроет границы для десяти стран
Хельсинки с 24 августа вновь закрывает границы для граждан из 10 стран из-за ситуации с коронавирусом в этих государствах.
Известия вчера в 03:31
Общество
Дом руководителя координационного совета Белоруссии облили краской
Неизвестные облили белой краской дом одного из руководителей координационного совета Белоруссии Павла Латушко.
РЕН ТВ 03:19
Политика
Вице-премьеру России Хуснуллину сделали прививку от коронавируса
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что сделал прививку от коронавируса.
Kazanfirst.ru 01:45
Армия и оружие
Уникальные пистолеты начали производить в Подмосковье
Производство новых пистолетов «Удав» стартовало в подмосковном Подольске, передает пресс-служба Минивеста региона.
Подмосковье Сегодня 03:32