Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 20 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,02%, составив $42,49 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

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